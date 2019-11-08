سخرية كبيرة من فيسبوك بعد قرارها اعتماد علامة تجارية "جديدة"

لقد ماتت رسميا فيسبوك (Facebook) التي اعتدنا معرفتها طيلة الأعوام الـ15 الماضية، فنحن نعيش الآن في حقبة فيسبوك (FACEBOOK) الجديدة. هكذا يعلق ساخرا موقع مشابل المعني بشؤون التقنية على قرار إدارة فيسبوك تغيير علامتها التجارية أو بمعنى أصبح تغيير طريقة كتابة اسم فيسبوك بالإنجليزية.

فقبل أيام أعلنت فيسبوك "العلامة التجارية الجديدة" للشركة، التي تتضمن -من بين أشياء أخرى- شعارا جديدا يحتوي اسم المنصة الاجتماعية مكتوبا كله بحروف إنجليزية كبيرة (capital letters).

وفي المنشور الخاص بهذا الإعلان أوضح أنطونيو لوسيو، كبير مسؤولي التسويق في فيسبوك قائلا "إننا نقدم شعارا جديدا للشركة يميز أكثر شركة فيسبوك عن تطبيق فيسبوك الذي سيحتفظ بعلامته التجارية الخاصة به. تم تصميم العلامة التجارية الجديدة من أجل الوضوح، وتستخدم رسم طباعة خاصا وحروفا كبيرة لإنشاء تمييز بصري بين الشركة والتطبيق".

لكن في الأساس بدلا من Facebook سيصبح اسم الشركة FACEBOOK.

وكانت شهادة الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ الأخيرة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي قد أثارت المخاوف بشأن إدارة البيانات ومشروع العملة الرقمية الجديدة للشركة (ليبرا)، كما تعرضت الشركة للانتقاد على نطاق واسع بسبب سياستها المتعلقة بالإعلانات السياسية، ولذلك شعر كثيرون بأن تغيير الخط وإعادة تسمية العلامة التجارية هي مجرد تغييرات هزلية وبسيطة للغاية في هذا الوقت.

وبطبيعة الحال لم يفوت الناس فرصة السخرية من مؤسس فيسبوك، وبدأت تنتشر على تويتر بالذات تغريدات عديدة بهذا الصدد:

2004: The Facebook

2012: facebook

2019: FACEBOOK

2021: FaceBook

2023: fAcEbOoK — Michael Roston (@michaelroston) November 4, 2019

وآخر يكتب النقد الموجه لفيسبوك بحروف إنجليزية صغيرة ثم يعيد كتابتها بحروف كبيرة بعد قرار تغيير كتابة اسم فيسبوك بحروف كبيرة:

Facebook:

-racism

-conspiracy theories

-unethical business practices



FACEBOOK:

-RACISM

-CONSPIRACY THEORIES

-UNETHICAL BUSINESS PRACTICES — Sam Sykes (@SamSykesSwears) November 4, 2019

وهذا ينشر صورة لمارك زوكربيرغ واحدة بهيئته الطبيعية وأخرى بهيئة منتفخة على شاكلة انتفاخ حروف اسم فيسبوك الجديد.

وهذه تقول بدلا من أن تقسم الشركة نفسها بدأت بالصراخ.

instead of breaking itself up it has started to scream https://t.co/Z7YvwD5YgH — Georgia Parke (@nationalparke) November 4, 2019

وهذه تنشر تغريدة بصورتين لأفعى الكوبرا واحدة بقبعة والأخرى بدون قبعة، وتقول حرفيا هذه فيسبوك قبل وبعد إعادة تسمية علامتها التجارية: