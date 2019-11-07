لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.. افتتاح مهرجان "عُمان للعلوم 2019"

مازن المحفوظي

يقام في سلطنة عمان مهرجان "عُمان للعلوم 2019" في نسخته الثانية تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة.. تقنيات بلا حدود" ويستمر خمسة أيام.

ويستهدف المهرجان طلبة المدارس والكليات والجامعات والتربويين والأكاديميين والباحثين وأولياء الأمور، إضافة إلى المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بمجالات العلوم المختلفة.

ويسعى المهرجان -وهو برنامج وطني أسس بتوجيهات من السلطان قابوس- إلى التعريف ببرنامج التنمية المعرفية في مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية من أجل الإسهام في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، وتشجيعهم على البحث والاستقصاء والتفكير العلمي وتنمية ملكات الابتكار لديهم، وذلك من خلال مجموعة من الاختبارات والمسابقات ومشاريع متنوعة في مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية.

كما يهدف المهرجان إلى إيصال العلوم للطلبة خصوصا والمجتمع عموما بوسائل سهلة وطرق محفزة للتفكير الإبداعي، وإيجاد اتجاه إيجابي نحو العلوم والابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى مواكبة التوجهات العالمية القائمة على نشر العلوم والتكنولوجيا والتطورات المستقبلية المتوقعة من الثورة الصناعية الرابعة.

ويشارك في المهرجان أكثر من 1200 مشارك يمثلون 60 مؤسسة من القطاعات الحكومية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص.

ويشهد المهرجان مشاركات من منظمات عالمية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ويستضيف المهرجان متحدثين عالميين في مجالات مختلفة، إلى جانب أكثر من 300 فعالية تتضمن مسابقات رائدة في البرمجة والروبوت ومسابقات الهاكاثون ومسابقات الطائرات بدون طيار (الدرون) وعروضا علمية على مسرح المهرجان، بالإضافة إلى السينما العلمية.