كشفت كثيرا من أسرارها.. فيسبوك تكافح للحفاظ على سرية آلاف الوثائق الداخلية التي تسربت على الإنترنت

انتشرت على الإنترنت نحو أربعة آلاف صفحة من مستندات شركة فيسبوك الداخلية السرية وشديدة الحساسية، مما يلقي ضوءا غير مسبوق على الأعمال الداخلية لعملاقة التواصل الاجتماعي.



فقد نشر أمس الأربعاء مراسل التحقيقات دونكان كامبل على موقعه الرسمي (duncancampbell.org) مجموعة واسعة من رسائل البريد الإلكتروني والتقارير والوثائق الحساسة الأخرى التي ترجع إلى أوائل العقد الثاني من هذا القرن، وتكشف بالتفصيل نهج فيسبوك الداخلي بما يتعلق بالخصوصية، وكيفية تعاملها مع مطوري التطبيقات وتوليها مسألة وصولهم إلى بيانات المستخدمين.

وتم جمع المستندات في الأصل كجزء من دعوى قضائية رفعتها شركة "سيكس4ثري" الناشئة ضد فيسبوك بسبب منع الأخيرة تطبيقا للأولى من الوصول إلى منصة المطورين، وكان يفترض بالوثائق أن تظل سرية لكن تم تسريبها.

وتم بالفعل نشر بعض الوثائق على الإنترنت قبل يوم الأربعاء، ونشرت لجنة البرلمان البريطاني للثقافة والإعلام والرياضة مئات الصفحات في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد الاستحواذ عليها من مؤسس شركة "سيكس4ثري" تيد كرامر عندما زار المملكة المتحدة.

وفي الأشهر التي سبقت وضع كرامر كامل مجموعة الوثائق في المجال العام، وشاركها كامبل مع الصحفيين في قناة "إن بي سي نيوز" وغيرها من القنوات الإخبارية الذين نشروا بعد ذلك العديد من القصص عنها.

وكافحت فيسبوك بضراوة من أجل منع إصدار تلك الوثائق للعموم بحجة أنها لا ترسم صورة متوازنة عن أنشطتها.



وقالت في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني لموقع بيزنس إنسايدر إن "تلك الوثائق القديمة قد أخرجت من سياقها من قبل شخص لديه أجندة ضد فيسبوك، وتم توزيعها علنا مع تجاهل تام للقانون الأميركي".