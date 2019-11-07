تصريح غريب لرئيس هواوي: طائرتي من الورق وعلى ترامب القدوم للصين

قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الملياردير الصيني رين زهانغفي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجب أن يأتي للصين إذا أراد مقابلته لأنه لا يستطيع سوى شراء طائرة ورقية.

وسئل رين: لماذا لم تزر واشنطن للضغط على ترامب مباشرة بعد أن أدرجت شركة هواوي في القائمة السوداء في مايو/أيار الماضي؟ فقال "ليست لدي قناة اتصال مع ترامب، ليس لدي رقم هاتفه المحمول". لكن عندما سئل عما إذا كان سيتحدث مع ترامب لو أعطيت له الفرصة لذلك؟ فأجاب: "نعم، بالتأكيد".

وأضاف أن ترامب "لديه طائرات خاصة، ويمكنه القدوم إلى الصين في أي وقت، وليست لدي طائرة خاصة. طائرتي مصنوعة من الورق فقط، وإذا هطل المطر قد تسقط".

وتعد هواوي ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، وتهيمن على معدات شبكات الهواتف المحمولة. وتقدر فوربس صافي ثروة رين بنحو 1.4 مليار دولار.

تعليقات رين تأتي مع إغلاق الولايات المتحدة والصين "المرحلة الأولى" من الصفقة التجارية (رويترز)

ويمتلك الرئيس التنفيذي لهواوي سجلا حافلا من التصريحات الخاصة بشأن ترامب، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، وبعد القبض على ابنته منغ وانزهو المديرة المالية لشركة هواوي في كندا بناءً على طلب من الولايات المتحدة؛ قال رين إن ترامب كان "رئيسًا رائعًا".

ولكن بعد إدراج الشركة في القائمة السوداء، قال رين إنه سيتجاهل مكالمة من الرئيس إذا جاءت، وبعد شهر قال إنه قد يكون "مشغولًا جدًا" للرد على مكالمة من ترامب.

وتأتي تعليقات رين أمس الأربعاء مع إغلاق الولايات المتحدة والصين "المرحلة الأولى" من الصفقة التجارية، مما قد يعني أن الموردين الأميركيين سيكونون قادرين على بيع منتجاتهم لهواوي مرة أخرى.

وقال رين "منذ البداية لم أعر أي اهتمام للحرب التجارية؛ ليست لدينا مبيعات في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الحرب التجارية بين البلدين لا تؤثر على هواوي".

وصحيح أن هواوي لا تبيع الهواتف في الولايات المتحدة؛ ومع ذلك، فقد تأثرت بضغط الولايات المتحدة على حلفائها لمنع الشركة من توفير المعدات لشبكات المحمول من الجيل الخامس فائقة السرعة، ومنع غوغل من تزويد هواتف الشركة الصينية بنظام تشغيلها.

واعترف رين بأن القائمة السوداء أثرت على هواوي لأنها لم تتمكن من ترخيص مجموعة تطبيقات غوغل وتثبيتها مسبقًا على هاتف "مات 30" (Mate 30) الجديد الرائد، وتعد القدرة على استخدام خدمات غوغل أساسية لمعظم المستهلكين الغربيين الذين يشترون هواتف أندرويد.