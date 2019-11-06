مايكروسوفت تطبق نظام العمل 4 أيام أسبوعيا في فرعها باليابان

اكتشف فرع شركة مايكروسوفت في اليابان أن تقليل أسبوع العمل إلى أربعة أيام طوال شهر أغسطس/آب الماضي تسبب في زيادة الإنتاجية وانخفاض التكاليف. فقد ارتفعت مبيعات كل موظف بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة "تحدي اختيار العمل والحياة في الشركة لعام 2019"، حسبما أفاد به تقرير لموقع بلومبيرغ.

ومايكروسوفت ليست المؤسسة الوحيدة التي تستكشف فكرة أسبوع العمل الأقصر، ففي نيوزيلندا جربت إحدى الشركات الفكرة نفسها على مدار شهرين في العام الماضي ووجدت أن تركيز الموظفين تحسن وانخفض التوتر.

انخفاض التكاليف

يقول التقرير إن تجربة مايكروسوفت مثيرة للاهتمام بشكل خاص بسبب ثقافة ساعات العمل الطويلة في اليابان، مما يشير إلى أن البلاد تعاني من نقص في العمالة بالإضافة إلى شيخوخة السكان.

وتوظف مايكروسوفت حاليًا 2300 شخص في فرعها باليابان وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، وقد تم إعطاؤهم عطل أيام الجمعة في أغسطس/آب الماضي بدون خصم الأجور.

وأدت التجربة التي شملت أيضًا تحديد مدة الاجتماعات بنصف ساعة فقط، إلى توفير التكاليف على مايكروسوفت.

فقد انخفض استخدام الكهرباء بنسبة 23%، وتراجعت طباعة الورق بنسبة 59%. وتم تشجيع الموظفين على استخدام أدوات مثل برنامج "فرق" (Teams) من مايكروسوفت للتواصل بدلا من عقد الاجتماعات. كما أفاد 92% من الموظفين بأنهم راضون عن انخفاض ساعات العمل.

ورغم النجاح الكبير الذي يبدو أن البرنامج التجريبي حققه، فإن "الغارديان" تقول إنه لم يتضح بعد إن كانت المبادرة ستتكرر على المدى الطويل.

وذكر موقع بلومبيرغ أن مايكروسوفت اليابان ستجري في وقت لاحق هذا العام تحديا آخر في مجال العمل والحياة يشجع الموظفين على قضاء إجازة "بطريقة أكثر مرونة وأكثر ذكاء". ومع ذلك، فإن الشركة لم تعلن بعد عن أي خطط مماثلة للقوى العاملة في الولايات المتحدة.