هكذا تعرف أنك مدمن على هاتفك.. وبهذه الطرق تتخلص من الإدمان

هناك بعض الجدل الدائر في صفوف الأطباء والمختصين في الصحة العقلية حول ما إذا كان الإفراط في استخدام الهاتف المحمول يشكل إدمانا حقا أم أنه نتيجة لمشكلة السيطرة على الانفعالات. ومع ذلك، يقرّ الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية بإدمان سلوكي واحد بهذا الفعل يشبه إدمان القمار.

وفي تقريرها الذي نشره موقع هيلث لاين، توضح الكاتبة ريبيكا جوى ستانبورو أن هناك بعض أوجه التشابه المهمة بين الإفراط في استخدام الهاتف الجوال والإدمان السلوكي مثل إدمان القمار، منها:

● فقدان السيطرة على السلوك.

● الإصرار أو مواجهة صعوبة حقيقية في الحد من السلوك.

● الانسحاب، أو الشعور بالضيق والقلق عندما لا يمارَس السلوك.

● الانتكاس، أو مزاولة العادة نفسها مرة أخرى بعد فترات من التجنب.

رابط الدوبامين

هناك تشابه آخر بين الإدمان السلوكي والإفراط في استخدام الهاتف المحمول، يتلخّص في إطلاق مادة كيميائية في الدماغ تعمل على تعزيز السلوك القهري. وبعبارة أخرى، يحتوي الدماغ على العديد من المسارات التي تنقل مادة كيميائية مؤثرة يطلق عليها الدوبامين. وبالنسبة للعديد من الناس، يحفز التفاعل الاجتماعي إطلاق هذه المادة.

والعديد من الأشخاص معتادون على استخدام هواتفهم كوسائل للتفاعل الاجتماعي مما يساهم في إطلاق مادة الدوبامين عند التواصل مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض التطبيقات الأخرى.