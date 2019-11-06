الرئيسية منها بدقة 108 ميغابكسلات.. شياومي تكشف عن هاتف بخمس كاميرات خلفية

كشفت شركة شياومي الصينية أمس الثلاثاء عن هاتف ذكي فريد يتضمن خمس كاميرات خلفية، يأتي مستشعر الكاميرا الرئيسية بينها بدقة 108 ميغابكسلات.

يحمل الهاتف اسم "مي سي سي9 برو Mi CC9 Pro" ويعمل بمعالج سنابدراغون 730جي، مما يعني أنه معالج ثماني النوى من بينها نواتان خاصتان بالأداء تعملان بسرعة 2.2 غيغاهيرتز.

أما شاشة الهاتف فهي من نوع سوبر أموليد بقياس 6.47 بوصات بدقة "فل أتش دي بلس +Full HD" وبنسبة مشاهدة 19.5.9. وهي ذات جانبين منحنيين، وتملك فتحة دائرية بالوسط من الجهة العلوية لاحتضان كاميرا السيلفي الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميغابسكلا وفتحة عدسة 2.0/F.

وتظل النقطة الرئيسية بهذا الهاتف بدون شك هي كاميراته الخلفية، حيث يأتي مزودا بخمس عدسات وأربعة فلاشات من نوع "ليد" في زوجين، لتلبية متطلبات عشاق التصوير بهواتفهم.

تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر سامسونغ "أيزوسيل برايت إتش إم إكس" بدقة 108 ميغابكسلات الذي تم تطويره بالتعاون بين الشركتين، وتم عرضه أولا في هاتف شياومي الثوري مي ميكس ألفا.

تأتي هذه الكاميرا بعدسة 8بي ذات فتحة 1.7/F مما يجعل مي سي سي9 برو أول هاتف ذكي بالعالم يستخدم مثل هذه العدسة. وبفضل حجم المستشعر الذي يبلغ 1/1.33 بوصة فإنه يفترض بهذه الكاميرا أن توفر صورا بتفاصيل فائقة وغير مسبوقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويعمل المستشعر "أيزوسيل برايت إتش إم إكس" بتقنية سامسونغ تيتراسيل من أجل "دمج البكسلات pixel-merging" ذات الحجم الكبير بحيث تتيح للمستشعر جمع مقدار أكبر من الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة وإنتاج صور ساطعة بدقة 27 ميغابكسلا.