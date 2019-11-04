تضييقات بالصين على مؤسس شركة هواتف ذكية عرض شراء آبل

أظهرت وثيقة محكمة محلية أن مؤسس سمارتيسان تكنولوجي Smartisan Technology الصينية للهواتف الذكية مُنع من القيام برحلات القطارات السريعة بسبب إخفاق الشركة في الامتثال لأحكام المحكمة الصادرة من نزاع تعاقدي.

تعد سمارتيسان لاعبًا بارزًا في قطاع الهواتف الذكية بالصين، وهي معروفة بفضل مؤسسها اللامع لو يونغهوا Luo Yonghao الذي احتل العناوين الرئيسية السنوات الأخيرة بتصريحات جريئة بما في ذلك الادعاء بأنه يخطط لشراء شركة آبل.

ويُمنع لو أيضًا من الإنفاق في الفنادق الفاخرة والنوادي الليلية ونوادي الغولف وشراء العقارات والتأمين عالي الجودة وإرسال أبنائه إلى المدارس الخاصة باهظة الثمن، بموجب أمر صادر عن محكمة دانيانغ شرق الصين.

وقالت الوثيقة إن الأمر صدر بعد أن وجدت المحكمة أن الشركة لم تمتثل لأحكام المحكمة السابقة من نزاع تعاقدي مع شركة إلكترونية محلية.

مطور أول هاتف لشبكة تيك توك

تتخلف مبيعات سمارتيسان للهواتف الذكية عن اللاعبين الكبار مثل هواوي وشياومي وأوبو. وقالت شركة وسائل الإعلام الاجتماعية بايت دانس ByteDance المالكة لمنصة تيك توك الاجتماعية في وقت سابق من هذا العام إنها تقوم بتطوير هاتف مع سمارتيسان بعد الحصول على مجموعة من براءات الاختراع منه.

وأطلقت سمارتيسان هاتفًا جديدًا الخميس. وفي مقطع فيديو نشر على حساب الشركة الرسمي على شبكة ويبو Weibo، قال الرئيس التنفيذي للعمليات واو ديزهاو إن معظم فريق الشركة قد انتقل إلى بايت دانس بعد الصفقة للعمل على الهواتف الذكية والأجهزة التعليمية، لكن المؤسس ترك الفريق لأسباب شخصية.

واعتذر لو -في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي للدائنين والمستثمرين- ووعد بسداد كل ديونه في المستقبل.

وقال إن الشركة اعتادت أن تدين بمبلغ ستمئة مليون يوان (حوالي 85 مليون دولار) بسبب تدهور الأعمال منذ العام الماضي، ولكنها تمكنت من إرجاع ثلاثمئة مليون يوان (حوالي 42 مليون دولار) خلال الأشهر العشرة الماضية.