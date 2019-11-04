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وزير التجارة الأميركي: شركاتنا ستحصل قريبا على تراخيص للعمل مع هواوي

روس قال إن التراخيص "ستصدر قريبا جدا" وإن الحكومة الأميركية تلقت 206 طلبات (رويترز)
روس قال إن التراخيص "ستصدر قريبا جدا" وإن الحكومة الأميركية تلقت 206 طلبات (رويترز)

قال وزير التجارة الأميركي ويلبر روس إن تراخيص الشركات الأميركية لبيع مكونات لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية ستأتي "قريبا جدا"، في مقابلة مع موقع بلومبرغ نُشرت يوم الأحد.

وقال روس إن التراخيص "ستصدر قريبا جدا"، وإن الحكومة الأميركية تلقت 206 طلبات. وأضاف روس أن الطلبات كانت أكثر مما كانوا يتوقعون.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، تم وضع هواوي أكبر مزود لخدمات الاتصالات في العالم، ضمن قائمة سوداء أميركية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ومنعتها واشنطن فعليا من شراء قطع أميركية الصنع دون ترخيص خاص، في حين مُنعت الشركات الأميركية من البيع إلى هواوي دون أن تحمل الشركات رخصا خاصة.

ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد الشركات في يونيو/حزيران الماضي بدراسة طلبات لمنح رخص خاصة للشركات التي تتعامل مع العملاق الصيني.

وفيما يتعلق بالتطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قال روس إنه لا يوجد سبب وراء عدم توقيع التفاهم التجاري خلال الشهر الجاري.

ونقل بلومبرغ عن روس قوله "نحن في حالة جيدة ونحقق تقدما جيدا ولا يوجد سبب لعدم حدوث ذلك".

المصدر : رويترز
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