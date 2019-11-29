هكذا عاقبت فيسبوك موظفي شركة التجسس الإسرائيلية الحاليين والسابقين لاختراقهم واتساب

اتخذ موظفو مجموعة "أن أس أو" (NSO) الإسرائيلية إجراءات قانونية ضد فيسبوك لحظر حساباتهم، وهو ما يعد انتهاكا لشروط الخدمة وقانون الخصوصية الإسرائيلي لاستخدام المعلومات الشخصية للموظفين.

وأقام محامون يمثلون الموظفين الحاليين والسابقين في المجموعة الإسرائيلية دعوى قانونية ضد فيسبوك لمحاولة استعادة حساباتهم بعد حظرها من قبل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت فيسبوك قد رفعت دعوى قضائية ضد "أن أس أو" في كاليفورنيا لاستغلال ثغرة أمنية في برنامج الدردشة "واتساب" الذي استخدمه موظفو المجموعة الإسرائيلية لاختراق الأهداف. وفي جزء من ذلك، حظر فيسبوك أيضًا الحسابات الشخصية لموظفي "أن أس أو" الحاليين والسابقين على فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

وتقول الدعوى المرفوعة من قبل موظفي المجموعة إن فيسبوك انتهكت شروط الخدمة الخاصة بها عن طريق حظر موظفي "أن أس أو"، وإنها استخدمت المعلومات الشخصية التي شاركوها مع فيسبوك من أجل التعرف عليهم، في انتهاك لقانون الخصوصية الإسرائيلي.

ويطلب المحامون من المحكمة أن تأمر فيسبوك برفع الحظر المفروض على الحسابات.

وأُعلن عن الدعوى لأول مرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولم يتسن الحصول على تعليق من المحامين الذين يمثلون موظفي "أن أس أو" الحاليين والسابقين.