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بدت مركبة من الفضاء.. شاهد: شاحنة تسلا سايبر ترك في شوارع أميركا

تسلا مثل غيرها من شركات صناعة السيارات لم تعرض سايبر ترك حتى الآن سوى في الداخل (رويترز)
تسلا مثل غيرها من شركات صناعة السيارات لم تعرض سايبر ترك حتى الآن سوى في الداخل (رويترز)

شوهدت شاحنة تسلا الجديدة المسماة سايبر ترك (Cyber Truck) في شوارع لوس انجلوس لأول مرة على الإطلاق وقد بدت الشاحنة كأنها قادمة من الفضاء.

أثارت الشاحنة الجديدة الكثير من الجدل على شبكة الإنترنت منذ أعلن عنها إيلون ماسك الأسبوع الماضي. وتنوعت التعليقات حول النموذج الأوليّ، من الاستحسان إلى السخرية.

إنه مقطع قصير، ومع ذلك، فهو طويل بما يكفي لرؤية الجميع للشاحنة بشكل صحيح، في منتصف حركة المرور العادية حيث قام بتصويرها ونشر المقطع على إنستغرام أحد المستخدمين.

والتقطت الكاميرا سايبر ترك في منطقة هاوثرون Hawthorne في لوس أنجلوس، بالقرب من تسلا ديزاين إستوديو Tesla's Design Studio. وهي المرة الأولى التي يتم فيها رصد السيارة في وضح النهار.

ويمكن الحصول على صورة واضحة للشاحنة ومظهرها الغريب من الفيديو والصور التي تم التقاطها تحت أشعة الشمس وفي الهواء الطلق.

والسبب في أن هذه اللحظة مثيرة للاهتمام هي أن تسلا مثل غيرها من شركات صناعة السيارات، لم تعرض سايبر ترك حتى الآن سوى في الداخل، وفي ظل ظروف يتم التحكم فيها بعناية فائقة.

لذلك تبدو الشاحنة التي ما زالت تحت الاختبار مختلفة تمامًا في الإضاءة القاسية للشمس، حيث لا يمكنك إخفاء أي شيء هناك.

المصدر : مواقع إلكترونية
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