الوطن الأم و1.4 مليار صيني إلى جانبك.. سفير الصين بكندا يطمئن ابنة رئيس هواوي

قالت السفارة الصينية اليوم الجمعة إن سفيرها الجديد لدى كندا زار مسؤولة رفيعة المستوى في شركة هواوي محتجزة لدى أوتاوا بموجب معاهدة تسليم المجرمين إلى الولايات المتحدة، وحث السلطات الكندية على إطلاق سراحها.

أصبحت العلاقات بين كندا والصين متجمدة منذ عام بعدما احتجزت الشرطة الكندية منغ وانزهو كبيرة المسؤولين الماليين لشركة هواوي وابنة رئيسها بموجب أمر اعتقال أميركي، وهي حاليا خارج الحجز بكفالة وتنتظر جلسات المحكمة المقرر أن تبدأ العام المقبل.

ونقل بيان للسفارة الصينية عن السفير كونغ بيو -الذي تولى منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري- قوله لمنغ إن بكين "ستواصل حث الجانب الكندي على تصحيح الخطأ" وإطلاق سراحها فورا.

وأضاف كونغ أن "الوطن الأم الكبير ونحو 1.4 مليار صيني من أشد مؤيديكم (منغ)"، وتابع "نتوقع منك العودة إلى الصين بسلامة وأمان في أقرب وقت".