بسبب حسابات المتوفين.. تويتر يتراجع عن حذف الحسابات غير النشطة

تراجع موقع تويتر عن خطة لحذف الحسابات غير النشطة بعد رد فعل عنيف من أشخاص أشاروا إلى أن هذا سيقضي على أرشيف تغريدات الأشخاص المتوفين.

وأعلنت إدارة الشركة أنها علقت الخطة حتى يمكن أن تجد طريقة جيدة لإحياء ذكرى حسابات الأشخاص المتوفين، حسب مجلة تايم الأميركية.

وقالت تويتر في سلسلة تغريدات "لقد سمعنا بشأن تأثير ذلك على حسابات المتوفين. لقد كان هذا خطأ من جانبنا" وأضافت "لن نقوم بحذف أي حسابات غير نشطة حتى نبتكر طريقة جديدة للأشخاص لإحياء ذكرى حسابات المتوفين".

وأشارت إلى أن حذف الحسابات سيطبق داخل الاتحاد الأوروبي الوقت الراهن. وكانت تويتر قد حذرت الأربعاء مالكي الحسابات غير النشطة من إمكانية إغلاق حساباتهم قريبًا إذا لما يسجلوا الدخول قبل 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبعثت الشركة الأميركية رسائل بالبريد الإلكتروني لأصحاب الحسابات التي لم يتم تسجيل الدخول عليها خلال أكثر من ستة أشهر.

وخلافًا لموقع فيسبوك -الذي يتيح لأصدقائه وأفراد أسر المستخدمين المتوفين الإبلاغ بأنهم متوفون، ويقوم بإعداد صفحة خاصة لمشاركة الذكريات حول هذا الشخص- فإن صفحات مستخدمي تويتر الذين يموتون (الوقت الراهن) تترك دون تغيير.

ويحدد موقع تويتر النشاط عن طريق تسجيل الدخول، ويقر بأنه ليست كل علامات نشاط الحساب مرئية للعامة، وفقًا لإرشادات السياسة الموضحة بموقعه على الإنترنت.