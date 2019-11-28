خطط توسعية كبيرة.. قطر تفتتح أول محطة كهروضوئية لشحن المركبات الكهربائية

عماد مراد-الدوحة

مثل التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في قطر فرصة رائعة لجاسم الحمد الذي يمتلك سيارة كهربائية منذ قرابة العام ونصف العام، ويأمل أن تمضى الدولة في خططها الرامية إلى زيادة عدد المحطات خاصة خارج الدوحة. رغبة الحمد في زيادة عدد تلك المحطات تتلاقى مع خطط قطرية بإنشاء 40 محطة شحن سيارات كهربائية في العام 2022، وتوفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية والهجينة لتشجيع المجتمع المحلي على زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية.

الحمد حرص على الحضور في افتتاح قطر لمحطة ترشيد الكهروضوئية لتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية، والتي تعد الأولى من نوعها في قطر حيث تشحن المركبات بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من خلال 216 لوحا كهروضوئيا مقسمة على منطقتين بمساحة إجمالية 270 مترا مربعا بما يعادل مساحة صف 24 سيارة، كما يبلغ إجمالي الطاقة المنتجة من الألواح 72 كيلواط ذروة.

ويعتبر الحمد الذي يعمل في مجال الطاقة، أن هذه المحطة تعد خطوة كبيرة لأن الهدف الأساسي من السيارات الكهربائية هو الحفاظ على البيئة من التلوث وترشيد استخدام الطاقة، ومحطة الشحن هذه تحقق الهدف المنشود باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة في شحن السيارات الكهربائية التي تحافظ على البيئة، مما يحقق أهدافا كثيرة في وقت واحد.