الروس يدللون أبقارهم بالواقع الافتراضي

استخدمت وزارة الزراعة والغذاء الروسية نموذج نظارات الواقع الافتراضي لتهدئة الأبقار ومساعدتها على إنتاج المزيد من الحليب، في خطوة قد تبدو طريفة لكنها قائمة على أبحاث أجراها خبراء روس.

تنتج الأبقار المجهدة كمية قليلة من الحليب ولديها شهية أقل مقارنةً بالوقت الذي تكون فيه هادئة ومسترخية. ويعمل المزارعون في جميع أنحاء العالم على إراحة الأبقار باستخدام الفرش والموسيقى الكلاسيكية.

وفي المزرعة القريبة من العاصمة الروسية موسكو، تُلبس الأبقار نظارة الواقع الافتراضي ليُعرض فيها مشهد مراع صُمم خصيصًا بظلال من الأحمر والأخضر والأزرق، لكون الأبقار لا ترى إلا هذه الظلال من الألوان، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان مشهد المراعي قد غير مزاج الأبقار.

ولاحظ الباحثون خلال الاختبار الأول للأبقار التي تشاهد محاكاة الواقع الافتراضي أن هناك انخفاضًا في القلق وزيادة في المزاج العام الجيد للقطيع.

يُشار إلى أنه سوف يتم تفصيل التأثير على إنتاج الحليب من قِبل أبقار الألبان التي ترتدي النموذج الأولي لنظارات الواقع الافتراضي في دراسة شاملة مستقبلية.