122 مليون تحميل في أميركا.. هل ينبغي أن تخشى الولايات المتحدة "تيك توك" الصينية؟

يحظى تطبيق "تيك توك" بشعبية كبيرة لدى المراهقين حول العالم، فقد حُمّل 1.5 مليار مرة على مستوى العالم، و122 مليون مرة في الولايات المتحدة. ويعود هذا التطبيق لشركة صينية تُدعى "بايت دانس" تأسست عام 2012.

تاريخ موجز

في تقريره الذي نشرته مجلة "ناشيونال إنتريست" الأميركية، قال الكاتب كلود بارفيلد إن شركة "بايت دانس" حصلت على برنامج "ميوزكلي" عام 2017 مقابل مليار دولار. وكان لميوزكلي مكتب في سانتا مونيكا في كاليفورنيا، ويتمتع بمتابعة قوية في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا ستين مليون مستخدم.

وأضاف الكاتب أن شركة "بايت دانس" تخلصت من ميوزكلي بعد الاستحواذ عليها وأنشأت "تيك توك" بدلا منها. في هذه المرحلة، أجرت "بايت دانس" -التي تمتلك عددًا من تطبيقات الأخبار والترفيه- محادثات مع المستثمرين لجمع الأموال التي من شأنها رفع قيمة الشركة إلى نحو 75 مليار دولار؛ مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم.