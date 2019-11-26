شاهد: بعد مسابقة شد الحبل.. مسؤول شركة فورد يتحدى ماسك والأخير يقبل التحدي

شهدت إحدى فقرات إطلاق شاحنة تسلا "سايبر ترك" المثيرة للجدل مسابقة شد الحبل حيث سحبت شاحنة تسلا شاحنة فورد أف 150 بفعالية، وشكك الكثيرون في نزاهة المسابقة، مشيرين إلى أن سايبر ترك كانت مدعومة بوزنها أو الاحتكاك المتزايد أو أي متغير آخر.

وشكك عالم الفيزياء الفلكية نيل دي غراس تايسون في أداء "سايبر ترك"، معبرا عن ذلك في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر.

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

هذه التغريدة شجعت نائب رئيس فورد سني مادرا للانضمام إلى حملة المشككين، عارضا إقامة مسابقة حقيقية وعادلة بين تسلا وفورد في تغريدة على حسابه في تويتر أيضا.

hey @elonmusk send us a cybertruck and we will do the apples to apples test for you 😉😉😉https://t.co/H3v6dCZeV5 — sunny madra (@sundeep) November 25, 2019

وليس من الواضح ما الذي سيغيره مادرا لجعل الاختبار عادلا، لكن البعض قد ادعى أن فورد أف 350 مع محركات الديزل ذات عزم الدوران العالي، ستشكل تحديا أكثر عدالة ضد سايبر ترك، كما أنها أقرب من ناحية السعر إلى سعر سيارة تسلا.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن فورد تعمل على طراز أف 150 الكهربائي الخاص بها، الذي سيكون بالتأكيد أعدل مقارنة بينها وبين تسلا.

ومع هذا لا يبدو إيلون ماسك قلقا من التحدي، حيث رد ببساطة في تغريدة يحث فيها مادرا على الإتيان بأفضل ما عند فورد.

Bring it on https://t.co/pCnln1NdRO — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019