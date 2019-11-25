لمواجهة الكراهية والتحريض.. تويتر تطلق ميزة "إخفاء الردود"

أعلنت شركة تويتر عن إطلاق ميزة "إخفاء الردود" (Hide Replies) لتمنح المستخدم مزيدا من التحكم في المحادثات وإخفاء الردود غير اللائقة، التي تحض على الكراهية والتحريض.

وأوضحت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة أن الميزة الجديدة متاحة لتطبيقات تويتر وتويتر لايت، فضلا عن موقع تويتر الإلكتروني.

ومع هذا سيظل بإمكان المستخدمين الآخرين رؤية الردود المخفية والتفاعل معها من خلال النقر على الرمز الرمادي أعلى يمين التغريدة.

وتعرضت تويتر وفيسبوك للعديد من الضغوط بعد اتهامهما بالسماح بنشر التعليقات التي تحض على الكراهية والعنف على منصتيهما، وعدم قدرتهما على مكافحة هذه الظاهرة.