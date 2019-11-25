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يحتوي على زر بارز للطوارئ.. شركة ألمانية تنتج هاتفا لكبار السن

جيجاست عدّلت واجهة المستخدم بهاتفها جي أس لتناسب استخدام كبار السن (الألمانية)
جيجاست عدّلت واجهة المستخدم بهاتفها جي أس لتناسب استخدام كبار السن (الألمانية)

أطلقت شركة جيجاست هاتفها الذكي "جي أس 195 أل أس" الجديد المصمم خصيصا لكبار السن.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الهاتف الذكي الجديد يأتي بشاشة 6.18 بوصات، ويعتمد على نظام التشغيل أندرويد باي 9.

وعدّلت جيجاست واجهة المستخدم بهاتفها جي أس لتناسب استخدام كبار السن، حيث تعمل واجهة المستخدم المثبتة مسبقا لايف سيريس آب (Life Series App) على تسهيل استعمال الهاتف الذكي عن طريق أيقونات كبيرة وبنية قائمة سهلة الاستخدام.

ويؤدي هيكل القائمة الواضح إلى أهم عناصر القائمة والتطبيقات، ويمكن ضبط ما يبلغ 10 وظائف على شاشة البدء بشكل شخصي.

وأشارت جيجاست إلى أنه تم إعداد "جي أس 195 أل أس" أيضا لحالات الطوارئ، حيث تم دمج زر الطوارئ بشكل بارز على واجهة المستخدم، مع إمكانية تحديد جهات اتصال شخصية للاتصال بها في حالة الطوارئ.

ويصاحب الهاتف لاصقة حماية زجاجية لحماية الهاتف من الخدوش، وكابل "يو أس ب تايب سي" مغناطيسي.

ويتوفر هاتف جيجاست "جي أس 195 أل أس" باللون الرمادي وبسعر 250 يوروا.

المصدر : الألمانية
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