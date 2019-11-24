من بوابة الواقع الافتراضي.. هاف لايف تعود لعشاقها بعد غياب طويل

يتذكر كثير من عشاق ألعاب الحاسوب (ربما أعمارهم في الأربعين حاليا) لعبة هاف لايف التي انطلقت أول مرة سنة 1998 وحققت نجاحا أسطوريا جعلها تعتبر "واحدة من أعظم الألعاب في كافة الأوقات" وما تبعها من توسعتين (expansion) قبل أن ينطلق الجزء الثاني "هاف لايف 2" من اللعبة سنة 2004 وما تبعه أيضا من توسعتين آخرهما سنة 2007، وحققت جميعها نجاحات باهرة أضافت إلى نجاح الجزء الأول.

وظل عشاق هذه اللعبة، وهي من ألعاب الرماية من المنظور الأول (first-person shooter game) ينتظرون بفارغ الصبر صدور الجزء الثالث، ويتداولون على مر السنين أخباره والشائعات المتناقلة بشأنه، لكن دون بارقة أمل.

والآن بعد نحو 12 سنة على صدور آخر أجزاء اللعبة، قررت شركة فالف المطورة إصدار جزء جديد منها، أطلقت عليه اسم "هاف لايف.. أليكس" وطرحت فيديو ترويجيا مثيرا لهذا الجزء تدور أحداثه في مرحلة ما بين الجزء الأول والثاني من اللعبة وفي ذات "المدينة 17" التي جرت فيها أحداث الجزء الثاني.

ومع أن هذا ليس هو الجزء الثالث المنتظر، وبطله الرئيسي هو الفتاة "أليكس" التي ظهرت بالجزء الثاني وملحقاته، وليس العالِم "غوردون فريمان" بطل معظم الأجزاء السابقة، فإنه يعتبر لعبة كاملة الأركان لا تقل عدد ساعات لعبها حتى النهاية عن عشرين ساعة، وهي المدة التي تطلبها الانتهاء من لعبة هاف لايف 2.

لكن الذي قد لا يسر الكثيرين، مع أنه قد يكون سارا جدا للبعض، أن الجزء الجديد من اللعبة، المزمع طرحه في مارس/آذار 2020، مخصص حصريا لنظارات الواقع الافتراضي المتصلة بالحاسوب الشخصي، ولا يمكن مطلقا أن يُلعب باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة كأي لعبة حاسوب أخرى، ولا نية للشركة لجعله كذلك.

سيعود اللاعبون إلى المدينة 17 ليساعدوا أليكس في مقاومة الغزاة (فالف)

وتحديدا فإن شركة فالف طورت لعبة "هاف لايف.. أليكس" لتعمل بشكل خاص مع نظارتها للواقع الافتراضي "فالف إنديكس في آر" لكن الشركة كانت من المرونة بحيث جعلتها قابلة للعب مع نظارات الواقع الافتراضي الأخرى المتوافقة مثل نظارة "أتش تي سي فايف" ونظارة "ويندوز مكسد رياليتي" ونظارة "أوكولوس ريفت" أو حتى نظارة "أوكولوس كويست" إذا كنت تملك كابل الحاسوب الشخصي الخاص بها والذي ستطرحه فيسبوك في وقت لاحق هذا العام أو مطلع العام المقبل.

وستدعم اللعبة التحرك بنطاق الغرفة أثناء ارتداء النظارة (room scale) أو اللعب واقفا أو جالسا، كما تتضمن ثلاثة أنماط للتحرك داخل اللعبة، وهي التنقل الفوري (teleportation) و"شيفت" (Shift) الذي يعني أن بإمكانك التقريب بسلاسة بين النقاط في اللعبة، والحركة الاعتيادية بعصا التحكم اليدوي في ذراع التحكم من أجل المشي أو الجري.

قبل سلاح الجاذبية الذي استخدمه فريمان بهاف لايف 2 كانت هناك قفازات الجاذبية (فالف)

كما أن لهذه اللعبة متطلبات عالية من أجل تشغيلها، وتشمل هذه المواصفات في حدها الأدنى حاسوبا شخصيا بنظام ويندوز 10، ومعالج إنتل كور آي5-7500 أو معالج رايزن 5 1600، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 12 غيغابايتا، وبطاقة رسوميات من نوع جي تي أكس 1060 أو بطاقة آر أكس 580 بذاكرة رسوميات بحجم 6 غيغابايتات. وستطرح الشركة اللعبة بسعر ستين دولارا.

وستتضمن اللعبة العديد من شخصيات اللعبة الأصلية من بينها شخصية الرجل الغامض "جي-مان" ووالد أليكس "إلي فانسي" والكائن الفضائي "فورتيغونتس" وغيرها من الشخصيات. وعوضا عن سلاح الجاذبية الشهير في هاف لايف 2 ستحظى أليكس ببديل هو قفازات الجاذبية التي ستتيح لها كذلك التقاط الأشياء من بعيد وقذفها. وستقود أليكس المقاومة ضد الغزو الفضائي بالمدينة 17 ذاتها التي دارت فيها أحداث هاف لايف 2 لكن في فترة زمنية تسبق أحداث ذلك الجزء.

شخصية "جي-مان" الغامضة تعود للظهور في هاف لايف أليكس (فالف)

ويعتقد كثير من المتابعين أن طرح جزء جديد من هذه اللعبة الشهيرة مخصص حصريا لنظارات الواقع الافتراضي سيساهم كثيرا -في حال نجاحه- بتعزيز مبيعات هذه النظارات من جهة، وفي تشجيع مطورين آخرين على إنتاج ألعاب حصرية عالية الجودة لهذه النوعية الجديدة من منصات اللعب.

يُذكر أن شركة فالف أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2008 أن الجزء الأول والثاني الرئيسيين من هاف لاف باعا 15.8 مليون نسخة (9.3 ملايين للجزء الأول و6.5 ملايين للجزء الثاني) في حين بيع قسما التوسعة لهاف لايف 1 نحو 1.9 مليون نسخة، أما توسعات هاف لايف 2 فباعت 4.4 ملايين نسخة، مما يجعل مبيعات هاف لايف بكافة أجزائها وتوسعاتها بحدود 22.1 مليون نسخة (وهذا الرقم لمبيعات الأقراص المدمجة من اللعبة ولا يشمل المبيعات الرقمية منها).