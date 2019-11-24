عدم التصوير بالزي العسكري.. الجيش الأميركي يصدر تعليماته لاستخدام تطبيق تيك توك

قالت متحدثة باسم الجيش الأميركي يوم الجمعة إنه تم توجيه تعليمات إلى طلاب الجيش بعدم استخدام تطبيق تيك توك المملوك للصين أثناء تمثيلهم للجيش، وسط مخاوف من كيفية تعامل التطبيق مع بيانات المستخدم.

ويأتي هذا بعد أن حث تشاك شومر كبير الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الجيش على مراجعة المخاطر المحتملة في استخدامه لتطبيق الفيديو الشهير في تجنيد المراهقين.

وقال وزير الجيش ريان مكارثي الخميس إنهم يجرون تقييما أمنيا للتطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا العملاقة بايت دانس تكنولوجي الصينية.

وتشرف "قيادة كاديت العسكرية" الأميركية التي أصدرت الأمر على هيئة تدريب ضباط الاحتياط (آر أو تي سي) لتدريب طلاب الجامعات والمدارس الثانوية في الجيش. وقالت متحدثة باسم الجيش إن التوجيه الصادر عن قيادة المتدربين "من أجل توخي الحذر".

في حين لا يزال بإمكان الطلاب التعامل مع التطبيق للاستخدام الشخصي الخاص بهم، إلا أن التوجيهات ستمنعهم من نشر مقاطع على تيك توك خلال التجنيد، أو بينما يكونون في مهام رسمية. وتم الإبلاغ عن التوجيه أولا من خلال منشور على الإنترنت يركز على المهام العسكرية.

وعثر بحث أجرته رويترز باستخدام وسوم خاصة بالجيش مثل "#rotc" و "#jrotc" على العديد من مقاطع تيك توك لشبان وشابات في الزي العسكري الأميركي يقومون بالرقص وأداء التدريبات.

وبينما لم تجب تيك توك على الفور لطلب التعليق، فإنها أكدت مرارا استقلالها عن بكين، وقالت إنه لا يتم تخزين بيانات المستخدم الأميركي بالصين. لكنها فشلت في تهدئة مخاوف الكونغرس بشأن أمن البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين الذين يستخدمون التطبيق وما إذا كان المحتوى على المنصة يخضع لرقابة بكين.