150 ألف طلب.. زجاج النافذة المكسور لم يؤثر على طلبات شراء سايبر ترك

قال رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، يوم أمس السبت، إن الشركة تلقت حوالي 150 ألف طلب شراء حتى الآن لشاحنة "سايبر ترك"(Cybertruck) التي تم الكشف عنها مساء الخميس.

وقال ماسك في تغريدة، "تم طلب 146 ألف سايبر ترك حتى الآن، منها 42% طلب على المحرك المزدوج، و41% طلب على المحرك الثلاثي و17% للمحرك العادي"، مضيفا بشكل منفصل أن الطلبات وصلت دون القيام بأي إعلانات مدفوعة.

وقد شهد إطلاق شاحنة سايبر ترك فضيحة في حفل الافتتاح عندما تحطمت نوافذها "الزجاجية المدرعة".

وكان ماسك يهدف إلى تصميم أقوى من تصاميم الشاحنات السائدة، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق عندما تحطمت نوافذ سيارة تسلا الجديدة أثناء اختبارها.

وطغى هذا الخطأ على حفل الإطلاق، الذي تم بثه مباشرة من لوس أنجلوس وجعل من وسم سايبر ترك #cybertruck الأعلى على تويتر، وفيما أشاد بعض المحللين في وول ستريت بالإطلاق، إلا أن آخرين شككوا في مستقبل هذه الشاحنة بوصفا تصميما متطورا للشاحنات الحالية.

ويبدأ سعر سايبر ترك من 39 ألفا وتسعمئة دولار، ويمكنك الحصول على واحدة من هذه الشاحنات على أن تقوم بحجز طلب على الموقع والدفع الفوري لمبلغ مئة دولار لطلب الشراء، وتخطط شركة تسلا البدء بتصنيع الشاحنة في أواخر عام 2021.

ويعد سوق شاحنات النقل الأميركية أحد أكثر قطاعات السيارات ربحية في العالم وتهيمن عليه شركة فورد موتور وجنرال موتورز وفيات كرايسلر للسيارات.