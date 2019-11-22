شاهد.. طائرة مسيرة مصممة لحالات الطوارئ تنطلق من مدفع

تعتبر الطائرات المسيرة مفيدة بشكل لا يصدق وهي في الهواء، ولكن قد تكون عملية إطلاقها صعبة، ولا سيما في سيناريوهات الطوارئ أو الرياح أو عندما تكون السرعة عاملا مهما.

لكن مجموعة من الباحثين من جامعة كالتيك ومختبر جيت بربوليشن التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) توصلوا إلى حل أنيق وممتع هو طائرة مسيرة جديدة تطلق من مدفع إطلاق.

ويطلق فريق المهندسين على الطائرة اسم "سكود" (SQUID)، وهو اختصار لـ"الطائرة المسيرة للتحقيق السريع"، ويبلغ طول الطائرة 27 سنتيمترا، ووزنها 530 غراما، وتحتوي على 4 أذرع دوارة محملة بنابض.

ويطلق الباحثون الطائرة المسيرة من مدفع كرة البيسبول الهوائية المعدلة، مما يمنحها سرعة مبدئية تبلغ حوالي 56 كيلومترا في الساعة.



وفي ورقة بحثية لاحظ الفريق أن طائرات سكود تبدأ في الدوران حوالي 200 ميلي/ثانية بعد الإطلاق وتبدأ بالاستقرار والطيران في أقل من ثانية.

إن إطلاق طائرة مسيرة باليستية هو بالتأكيد أسرع، لكن الميزة الكبيرة التي تتمتع بها سكود هي المرونة، حيث يمكن إطلاقها من الأجسام المتحركة كما يظهر في الفيديو بإطلاقها من خلف شاحنة صغيرة بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.

ويحتوي هذا النوع من سيناريوهات الإطلاق على جميع أنواع التطبيقات المفيدة، ويستطيع المستجيبون للطوارئ والوحدات العسكرية إطلاق طائرات مسيرة لمسح المنطقة دون توقف، ويعتبر هذا النوع من الطائرات جيدا لاستكشاف الفضاء وخلال الحروب.