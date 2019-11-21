لم تعرف خباياه.. ترامب استضاف رئيس فيسبوك على عشاء غير معلن في البيت الأبيض

قالت فيسبوك إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استضاف الشهر الماضي الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ وعضو مجلس إدارة الشركة بيتر ثيل، في البيت الأبيض على عشاء لم يُكشف عنه من قبل، وفقا لموقع "أن بي سي نيوز".

وتم الاجتماع خلال زيارة زوكربيرغ الأخيرة إلى واشنطن، حيث أدلى بشهادته أمام الكونغرس بشأن عملة "ليبرا" الرقمية الجديدة للشركة. كما ألقى زوكربيرغ قبل شهادته بأسبوع كلمة في جامعة جورج تاون، فصَّل فيها التزام شركته بحرية التعبير، ومقاومتها مطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المعلومات المضللة في الإعلانات السياسية.

وقد أكدت فيسبوك حصول الاجتماع في البيت الأبيض لموقع "أن بي سي نيوز" أمس الأربعاء، وقال متحدث باسم الشركة في بيان أرسلته للموقع "على المعتاد بالنسبة لرئيس تنفيذي لشركة أميركية كبرى، قبل مارك دعوة لتناول العشاء مع الرئيس والسيدة الأولى في البيت الأبيض". وقال مصدر مطلع على العشاء لموقع أن بي سي نيوز إن ثيل كان حاضرا أيضا.

ولم يتضح بعد لماذا لم يتم الإعلان عن الاجتماع أو ما الذي ناقشه ترامب مع زوكربيرغ وثيل. ورفض البيت الأبيض التعليق، بحسب أن بي سي نيوز.

وهذا العشاء هو الاجتماع الثاني بين زوكربيرغ وترامب خلال شهر، حيث التقى الاثنان في المكتب البيضاوي خلال زيارة الأول للعاصمة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد ثيل، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة فيسبوك السبعة، أحد الشخصيات المحافظة القليلة الصريحة في وادي السيليكون. وأحد المانحين الرئيسيين لحملة ترامب، كما أنه رئيس شركة بالانتير، وهي شركة خاصة بتكنولوجيا البيانات، وقد أصبحت واحدة من أكبر المستفيدين من عقود الدفاع الحكومية الأميركية منذ تولي ترامب منصبه.

ورئيس فيسبوك ليس المسؤول التنفيذي الرفيع الوحيد لشركة تكنولوجيا الذي التقى أخيرا الرئيس ترامب. فأمس الأربعاء قام ترامب والرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك بجولة في أحد مصانع الشركة بمدينة أوستن.

لكن ترامب وكوك يحافظان على علاقة عمل علنية للغاية، حيث يسعى الرئيس التنفيذي لآبل إلى إبقاء منتجات شركته معفاة من التعرفة الجمركية التي فرضها ترامب على الصين.