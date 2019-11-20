رغم دعمه هيلاري.. رئيس آبل محبوب ترامب بوادي السيليكون

كان من المتوقع أن ينظم تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل جولة خاصة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مصنع الحاسوب في تكساس، في أحدث علامة على وجود علاقة وثيقة بين اثنين من أقوى الشخصيات بالولايات المتحدة.

وينظر إلى كوك المساند للحزب الديمقراطي -والذي تبرع لحملة هيلاري كلينتون بـ 236 ألف دولار- على أنه ماهر بشكل غير عادي في تعامله مع ترامب خاصة بالنظر إلى معارضة آبل لبعض سياسات الإدارة، فيما يبدو أنه نجاح لكوك عجز عنه منافسوه في وادي السيليكون من أمثال جيف بيزوس ومارك زوكربيرغ.

ويرجع أحد أسباب هذه العلاقة الطيبة بين كوك والرئيس إلى حفاظ آبل على إنتاج جهاز ماك برو المتطور بالولايات المتحدة بدلاً من نقله إلى الخارج.

ونستعرض فيما يلي جانبا من التغريدات والاقتباسات من ترامب إلى "تيم" وكذلك تعليقات من كوك على بعض نقاط سياسة الرئيس.

تغريدات ترامب:

يبدو أن ترامب الذي يستخدم جهاز آيفون صادرا عن الحكومة يجرب النموذج الجديد لآيفون 11 برو، ويغرد قائلا لكوك في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019 "إلى تيم: كان الزر الموجود على آيفون أفضل بكثير من الطريقة الحالية swipe".

وبخصوص التعرفة التجارية، كتب ترامب على تويتر في 25 يوليو/تموز 2017 "لقد تحدثت إلى كوك، لقد وعدني بثلاثة نباتات كبيرة.. كبيرة.. كبيرة.. كبيرة" كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن ترامب. ولم تعلق آبل علنا ​​على هذا الوعد.

كما قال الرئيس في 25 أبريل/نيسان 2018 لمتابعيه على تويتر إنه سيتحدث مع كوك حول "أشياء كثيرة، بما في ذلك كيفية معاملة الولايات المتحدة بشكل غير عادل لسنوات عديدة، من قبل العديد من البلدان، في التجارة".

بينما ظهرت تغريدة لترامب في 8 سبتمبر/أيلول 2018 تقول إن أسعار آبل قد ترتفع بسبب التعريفات التي ستفرض على الصين "ولكن يوجد حل سهل حيث ستكون هناك ضريبة مقدارها صفر، وفي الحقيقة هي حافز ضريبي. اصنع منتجاتك بالولايات المتحدة بدلاً من الصين. ابدأ في بناء مصانع جديدة الآن".

أما الثناء على آبل ومصنعها فكان في تغريدة بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول حيث قال ترامب إن اختيار شركة آبل لبناء جهاز ماك بوك الجديد في تكساس "خبر عظيم" وهذا يعني مئات الوظائف الأميركية في أوستن والموردين في جميع أنحاء البلاد "مبروك لفريق آبل وعمالهم!".

تغريدات كوك:

لقد كان رئيس آبل إيجابيًا بشأن النظرة المستقبلية لاتفاق بين الولايات المتحدة والصين مع تحدي الإدارة الاميركية في بعض المجالات، كما تظهر تغريداته على تويتر.

ففي 17 أغسطس/آب 2017 أعرب كوك في إحدى تغريداته عن معارضته لترامب عندما ألقى اللوم على القوميين البيض ونشطاء مناهضة العنصرية بشكل متساو في أعمال العنف التي اندلعت بين الطرفين في فرجينيا.

ووصف كوك فصل الأطفال عن الآباء المهاجرين على الحدود الأميركية المكسيكية بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2018 بأنه عمل "غير إنساني" ووعد بأن يكون "صوتًا بناءً" في السعي لإنهاء القضية.

ووسط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تمنى كوك أن يسود الهدوء عندما طلب منه التعليق على إعلان ترامب للتعرفة الجمركية الجديدة بتاريخ 23 مارس/آذار 2018.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019 أرسل كوك موجزًا ​​للمحكمة العليا بالولايات المتحدة يعارض جهود ترامب لإنهاء برنامج "الحالمون" الذي يحمي مئات الآلاف من المهاجرين من الأطفال الذين وصلوا البلاد بصورة غير شرعية.

ويقول كوك إن آبل تعتقد أن الولايات المتحدة والصين ستحلان نزاعهما التجاري، وذلك عبر تغريدة بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف "لا أعرف كل فصل من فصول الكتاب، لكنني أعتقد أن هذا سيحدث في النهاية. بالتأكيد أتمنى أن يحدث خلال هذا الربع من السنة، لكننا سنرى ذلك".