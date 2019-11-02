منها دولتان إسلاميتان...قائمة بأكثر 20 بلدا طلبت من غوغل حذف مواد لم تعجبها

يتلقى محرك البحث غوغل كل عام مئات الطلبات من الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تطالب بإزالة المحتوى المستضاف على منصاته، سواء كان ذلك مدونة أو فيديو يوتيوب أو أي شيء آخر، وجاءت هذه الطلبات في شكل أوامر محكمة أو طلبات مكتوبة.

وقام موقع البحث كومباريتك (Comparitech) على الإنترنت في المملكة المتحدة باستخدام بيانات غوغل، وسجل 115 ألفا و301 طلب تلقاها محرك البحث بين 2009 و2018، بالإضافة إلى الأسباب المذكورة لطلب الحذف.

وذكرت غوغل أن معظم الأسباب التي ذكرتها هذه الحكومات كانت مرتبطة بالأمن القومي والتشهير، مضيفة أنها تقيّم كل طلب، ولا تستجيب لجميعها.

ترتيب الدول من الأقل للأكثر طلبات:

20 -باكستان: 292 طلبًا، أكثر من نصفها بسبب مخالفات دينية.

19-هولندا - 304 طلبات، وأغلب الأسباب جاءت من مخاوف الخصوصية والأمن.

18- أستراليا - 393 طلبا، والسبب الأكثر شعبية هو التشهير.

17- تايلاند - 575 طلبا، 94.96% بسبب انتقادات الحكومة.

يوجد في البلاد أيضًا قوانين صارمة تجرم الكلام عن الأسرة الحاكمة، التي تجعل من إهانة أي فرد من أفراد العائلة المالكة أو تشويهه أو تهديده جريمة جنائية.

16- الصين - 627 طلبا، ومعظم الطلبات تشير إلى العنف.

واشتهرت الصين بفرض الرقابة على جميع المحتويات التي تسيء إلى الحزب الشيوعي، وتحتل هذا الموقع في القائمة -على الأرجح- بسبب حظر غوغل في البلاد في عام 2010، وبالتالي لا يتم استخدامه على نطاق واسع بين المواطنين.

الصين حظرت غوغل من العمل في البلاد منذ عام 2010 (رويترز)

15. اليابان - 720 طلبا، وتشير ثلاثة من كل أربعة طلبات إلى التشهير.

14. الأرجنتين - 737 طلبا والسبب الأكثر شيوعًا هو العنف.

13. كندا - 768 طلبا، ويرجع السبب الأكثر ذكرًا إلى الاحتيال.

12. إسبانيا - 1065 طلبا، وأكثر من نصف الطلبات تشير إلى مخاوف الخصوصية والأمن.

11- إسرائيل- 1436 طلبا، واستشهد أغلب الطلبات بالتشهير.

10- إيطاليا- 1691 طلبا وأكثر من نصف هذه الطلبات تعلق بالتشهير.

9. كوريا الجنوبية - 2098 طلبا، أكثر ما يقال عنها كانت الخصوصية والأمن.

8 ـ فرنسا ـ 2291 طلبا، وكان الأمن القومي هو السبب الأكثر شيوعًا.

7. ألمانيا - 3197 طلبا، مع ما يقرب من نصف تلك الطلبات أشار إلى التشهير.

6. بريطانيا - 3894 طلبا، مع السبب الأكثر شعبية (نحو 40%) وهو الأمن القومي.

5. الهند - 5308 طلبات، والسبب الأكثر شعبية هو التشهير.

وتغلق الهند بانتظام الإنترنت في كشمير، وهي منطقة متنازع عليها على حدودها، في محاولة لوقف انتشار الاحتجاجات.

قطعت الهند خطوط الهاتف والإنترنت في كشمير أوائل أغسطس/آب 2019 لأنها ألغت الحكم الذاتي في المنطقة.

الهند تغلق بانتظام الإنترنت في كشمير، وهي منطقة متنازع عليها على حدودها ( رويترز)

4.البرازيل-6455 طلبا، والسبب الأكثر شيوعا هو التشهير.

3. الولايات المتحدة - 7964 طلبا، وكان السبب الأكثر ذكرًا هو التشهير.

2- تركيا - 10379 طلبا، والسبب الأكثر شيوعًا لإزالة المحتوى هو التشهير.

1. روسيا - 61471 طلبا، وهو ما يمثل أكثر من نصف جميع طلبات إزالة المحتوى التي تلقتها غوغل من الحكومات في تسع سنوات، والسبب الأكثر شعبية هو الأمن القومي.

يذكر أن روسيا قدمت رسميًا قانون "الإنترنت السيادي" الذي يسمح للحكومة بعزل الدولة بأكملها عن بقية الويب.

كما يتطلب من مزودي الإنترنت الروس تثبيت الأجهزة للسماح للسلطات بتحديد موقع مصدر حركة المرور وحظره.

وقال النقاد إن هذه الخطوة قد تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بفرض الرقابة على الإنترنت وإغلاقها، كما هي الحال في الصين.