لم يمضِ أسبوع على طرح الخدمة.. آلاف حسابات ديزني بلس باتت مخترقة

لم يمضِ أسبوع منذ أن طرحت ديزني خدمتها لبث الفيديو "ديزني بلس" حتى أصبحت آلاف الحسابات مخترقة وعرضة للبيع في أسواق المجرمين الإلكترونية، وأبلغ العديد من المستخدمين عن سرقة حساباتهم في ديزني بلس على مواقع التواصل، وفقا لموقع زد نت المعني بشؤون التقنية.



والأمر ليس أن ديزني بلس بحد ذاتها قد اختُرقت، لكن من المحتمل أن معظم عمليات الاستيلاء على الحسابات ناجمة عن استخدام كلمات مرور مستعملة، بمعنى أن مالكي الحسابات يستعملون كلمات مرور يستخدمونها بالفعل في حسابات أخرى.

فإذا عانى أحد تلك الحسابات الأخرى من اختراق للبيانات فإن بإمكان القراصنة سرقة كلمات المرور تلك واستخدامها في هجمات من نوع "كريدنشيال ستفينغ" (credential stuffing)، في محاولة للوصول إلى خدمات غير مخترقة.

وهجمات كريدنشيال ستفينغ هي نوع من الهجمات الإلكترونية، حيث يتم استخدام بيانات اعتماد الحساب المسروقة التي تتكون عادة من أسماء المستخدمين و/أو عناوين بريدهم الإلكتروني وكلمات المرور المرتبطة بها للحصول على وصول غير مصرح به إلى حسابات المستخدمين من خلال طلبات تسجيل دخول آلي واسعة النطاق موجهة نحو تطبيق ويب.

كما قد يكون اختراق حسابات أخرى في ديزني بلس نتيجة برمجيات خبيثة لسرقة كلمات المرور، أو رسائل التصيد، أو الهجمات العنيفة ضد كلمات المرور الضعيفة وأسئلة إعادة تعيين كلمات المرور ذات الإجابات السهلة.

وكان بإمكان ديزني أن توفر على نفسها فوضى ردود الفعل على اختراق حسابات خدمتها من خلال توفير خيار استخدام وسيلة التحقق بخطوتين (two-factor authentication) في كلمات المرور والتي تزيد صعوبة اختراق الحسابات بشكل كبير حتى لو تم استخدام كلمة مرور صحيحة.

يشار إلى أن خدمات بث الفيديو الأخرى مثل نتفليكس وهولو لا توفر خيار التحقق بخطوتين رغم أن أمازون وغوغل وفيسبوك وعشرات خدمات الإنترنت الأخرى توفر هذا الخيار، وقد يعود ذلك إلى رغبة ديزني بلس وأخواتها بتعزيز فرصة مشاهدة الجمهور لخدمات البث عن طريق تسهيل مشاركة كلمات مرور الحساب مع الأصدقاء وأفراد الأسرة.