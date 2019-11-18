74 ثغرة أمنية في نظام التشغيل ويندوز.. فكيف تحمي جهازك؟

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثات للبرامج من أجل سد ما يبلغ مجموعه 74 ثغرة أمنية في نظام التشغيل ويندوز والبرامج الأخرى، منها 13 ثغرة أمنية خطيرة.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الخطر الأكبر يتمثل في ثغرة أمنية بمتصفح الإنترنت إكسبلورر (CVE-2019-1429)، التي تم استغلالها بالفعل من قبل القراصنة والمحتالين.

ويقع المستخدم في فخ هذه الثغرة الأمنية عند استدعاء مواقع ويب مزيفة في متصفح إنترنت إكسبلورر، وتقوم هذه المواقع بإحداث خطأ في ذاكرة الحواسيب، وبالتالي تفتح الباب أمام القراصنة لاختراق الحاسوب أو تسريب البرمجيات الضارة والأكواد الخبيثة.

وأكدت الشركة الأميركية أنه تم تثبيت التحديثات الجديدة تلقائيا على الحواسيب، وإذا رغب المستخدم في التحقق من ذلك فإنه يتعين عليه النقر على زر "ابدأ" الموجود أسفل الجانب الأيسر، ثم النقر على أيقونة الترس لفتح قائمة الإعدادات.

وفي قائمة الإعدادات يتعين على المستخدم تحديد الخيار "التحديث والأمان"، وكذلك بند "تحديث ويندوز"، ثم النقر على بند "البحث عن التحديثات"، وإذا كانت التحديثات مثبتة بالفعل فسوف تظهر رسالة تفيد بأن "الجهاز على أحدث وضع"، وإذا لم يكن الوضع كذلك، فيقوم نظام ويندوز بعرض تثبيت التحديثات المتأخرة.