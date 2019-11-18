ديزني بلس في مواجهة نتفليكس.. أي الخدمتين تفوز؟

هناك معركة كبرى تجري من أجل الحصول على أموالك، وتحدث وقائعها داخل تلفزيونك الذكي أو أجهزة بث الفيديو الخاصة بك، فقد وصلت "ديزني بلس" يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهي تتحدى "نتفليكس" على عرش خدمات بث الفيديو، فأي الخدمتين تفوز؟

الاشتراك الشهري

عندما يتعلق الأمر برسوم الاشتراك، فإن ديزني تهزم نتفليكس بسهولة، حيث يكلف البدء بخدمة الأولى 6.99 دولارات شهريا، وهو أقل بدولارين من المستوى الأولي للاشتراك في نتفليكس. كما أن هذا الاشتراك يتيح لأربعة مستخدمين استقبال بث الفيديو في الوقت ذاته.

الاشتراك القياسي في نتفليكس -وهو الذي يشتريه معظم الناس لحاجتهم إلى بث بجودة الوضوح العالي (إتش دي)- يكلف 12.99 دولارا، ويتيح لك استقبال البث على جهازين في الوقت نفسه، ويرتفع المبلغ إلى 15.99 دولارا في الاشتراك الممتاز (بريميوم) الذي تستطيع معه استقبال البث على أربعة أجهزة. أما اشتراكها الأساسي فيكلف 8.99 دولارات، ويتيح لك مشاهدة البث على جهاز واحد فقط.

الفائز: ديزني بلس

توفر الخدمة

تتوفر خدمة نتفليكس -التي رسخت نفسها وجعلت نموذج الأعمال القائم على بث الأفلام والمسلسلات شعبيا- في كل مكان، وتحديدا يمكنك مشاهدة نتفليكس في أكثر من 190 بلدا.

في المقابل، فإن ديزني بلس متاحة حاليا في الولايات المتحدة وكندا وهولندا، وستأتي إلى أستراليا ونيوزيلندا وبورتوريكو يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بينما سينتظر الناس في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا حتى العام 2020، ولا يُعرف حتى الآن متى ستصل إلى بقية دول العالم.

الفائز: نتفليكس

خدمة نتفليكس تتوفر في أكثر من 190 دولة حول العالم (الأناضول)

واجهة الاستخدام

لم تأت ديزني بلس بواجهة استخدام مميزة، حيث تظهر على الشاشة صفوف من المستطيلات التي تفصل بين العروض حسب الفئة. وعند النقر على "بحث" تشاهد مقاطع أفلام أو مسلسلات أو عروضا أصلية، وهذا يشبه إلى حد كبير ما تراه في نتفليكس. وهناك أيضا تبويب للمحتوى الذي تم تنزيله للمشاهدة بدون اتصال بالإنترنت، تماما كما في تطبيق نتفليكس.

غير أن واجهة ديزني بلس تفتقر إلى قسم لرؤية العروض والأفلام التي لم تُكمل مشاهدتها، فعندما تفتح فيلما كنت شاهدت جزءا منه، لا ترى خيارا لاستئناف المشاهدة. وتوصي ديزني بلس -مثل نتفليكس- بالعروض بناء على نشاطك، وهي تدعم ملفات شخصية متعددة، وهو شيء توفره نتفليكس.

الفائز: نتفليكس

الأجهزة المدعومة

تتواجد نتفليكس -التي بدأت بث الأفلام والمسلسلات عام 2007- في كل مكان، من أجهزة البث مثل روكو، وكرومكاست، وفاير تي.في، ومنصات الألعاب، والهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية، والتلفزيونات الذكية، والحواسيب المحمولة. كما توجد على مشغلات بلوراي المستقلة بذاتها، وأجهزة الاستقبال من مزودي خدمات تلفزيون الكبل أو الستلايت مثل ديش، وآر.سي.أن، وإكس فينيتي.

ديزني بلس واسعة الانتشار أيضا، لكنها تفتقر إلى دعم مشغلات البلوراي وتلفزيونات فيزيو. ومع أن نتفليكس لديها أيضا قصتها مع دعم الأجهزة القديمة، حيث ستفقد أجهزة روكو الأقدم وكذلك تلفزيونات سامسونغ الذكية تطبيق نتفليكس في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكنها مع ذلك تظل موجودة في أجهزة أكثر بكثير من ديزني بلس.

الفائز: نتفليكس

دعم دقة 4كي

تجبرك نتفليكس على دفع مبلغ إضافي للحصول على دقة فيديو أعلى، ووضعت دعم دقة "4كي" (ألترا إتش.دي) في خطة الاشتراك الممتاز الذي يكلف 15.99 دولارا، أي أكثر بتسعة دولارات من ديزني بلس التي تتضمن دعم فيديو 4كي تلقائيا.

كما أن ديزني بلس تتيح بسهولة العثور على المحتوى بدقة "4كي"، وذلك بقسم منفصل عند تصفح الأفلام والعروض التلفزيونية. أما نتفليكس فلا تقدم تلك الخدمة، لكنها تتيح لك البحث عن "4كي" لتعرف المتوفر من الأفلام والعروض بهذه الدقة.

في المقابل، تتميز نتفليكس بمكتبة "4كي" متفوقة تضم 785 عنوانا وفقا لموقع "جاست ووتش"، مقابل 48 عنوانا في مكتبة ديزني بلس.

الفائز: ديزني بلس