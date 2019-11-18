ديزاير 19 أس.. هاتف جديد من "أتش تي سي" بأقل من مئتي دولار

أعلنت شركة "أتش تي سي" عن إطلاق هاتفها الذكي ديزاير 19 أس (Desire 19s) الجديد من الفئة منخفضة التكلفة، وأوضحت الشركة التايوانية أن الجهاز الجديد يمتاز بشاشة قياس 6.2 بوصات وكاميرا ثلاثية على الجانب الخلفي ومعالج ميدياتيك.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على شاشة "آي بي أس" قياس 6.2 بوصات تعمل بدقة 1520X720 بكسلا، ويمكن التقاط صور السيلفي بواسطة الكاميرا الأمامية التي تعمل بدقة 16 ميغابكسلا مع تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسلا، وعلى الجانب الخلفي توجد الكاميرا الرئيسية الثلاثية التي تعمل بدقة 13 و5 و5 ميغابكسلات على التوالي.

وينبض بداخل هاتف "أتش تي سي" الجديد معالج "ميدياتيك هيليو بي22- سوك" (Helio P22-SoC) مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايتات وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايتا، وتبلغ سعة البطارية 3850 مللي أمبير/ساعة، والتي يتم شحنها عن طريق منفذ "يو أس بي-سي" بقدرة 10 واطات.

ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام تشغيل غوغل أندرويد 9 مع واجهة المستخدم "أتش تي سي" سينس، ويدعم تقنية اتصالات المجال القريب "أن أف سي" وتقنية البلوتوث 5، كما يوجد مستشعر بصمة الأصابع على الجانب الخلفي للجهاز، ولا يتعدى سمك الهاتف الجديد 8.47 ملم، ويتوافر باللونين الأسود والفيروزي.