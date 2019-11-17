5 أسباب لشراء موتورولا رايزر القابل للطي و3 أسباب تمنع ذلك

إذا كنت ممن يشعرون بالحنين إلى هاتف موتورولا الشهير "رايزر" الذي طُرح أول مرة عام 2004، فقد أصبح الخيار متاحا لك لشراء نسخة عصرية منه بشاشة بديعة قابلة للطي. لكن هل يستحق هذا الهاتف السعر الذي تطلبه فيه الشركة والبالغ 1500 دولار؟ تاليا أبرز إيجابيات وسلبيات هذا الهاتف:

الأسباب التي قد تدفعك لشراء موتورولا رايزر:

1- تصميم أنيق لهاتف قابل للطي يمكنك أخذه أينما تريد

رغم جاذبية الهواتف الجديدة مثل آيفون 11 برو ماكس، فإن طوله وعرضه الكبيرين لا يجعلان منه ملائما مثلا لوضعه في جيب البنطال الخلفي، في حين أن موتورولا رايزر 2019 لا تزيد أبعاده وهو مغلق على 9.4×7.1×1.4 سنتيمترات مما يعني سهولة زلقه في جيب الجينز الخلفي، وعندما يفتح تصبح أبعاده 17×7.1×0.68 سنتيمترات، وهو بذلك نحيف أيضا.

2- أكثر متانة من غلاكسي فولد

رغم أن سامسونغ عملت على تدعيم هاتفها القابل للطي بعدة طرق قبل إطلاقه، لكن لا تزال هناك فجوة بين نصفي الجهاز عند إغلاقه، والأمر ليس كذلك مع موتورولا رايزر.

يستخدم هاتف موتورولا مفصلين من الفولاذ المقاوم للصدأ متصلين بألواح دعم انزلاقية، وينطبق المفصلان على بعضهما عند غلق الهاتف. إضافة إلى ذلك فإن موتورولا لا تحذرك بضرورة النقر برفق على الشاشة البلاستيكية كما تفعل سامسونغ.