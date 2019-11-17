بستة آلاف دولار.. لايكا الألمانية تطلق كاميرتها الفاخرة

أعلنت شركة لايكا الألمانية إطلاق الكاميرا "أس أل 2" (SL2) الفاخرة الجديدة، بسعر يبلغ نحو ستة آلاف يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الكاميرا الجديدة تمتاز بمستشعر يعمل بدقة 47.3 ميغابيكسلا مع وظيفة ثبات خماسية المحاور، التي تساعد المصور على التقاط صور فائقة الوضوح في ظل ظروف الإضاءة السيئة، ويدعم هذا المستشعر نطاق حساسية ضوء من 50 إلى 50 ألفا، مع نطاق ديناميكي يصل إلى 14 فتحة عدسة.

وتتم معالجة بيانات المستشعر في هذه الكاميرا بواسطة معالج الصور مايسترو 3 (Maestro-III)، ويتم التقاط ما يصل إلى عشر صور في الثانية، مع تسجيل الفيديو بدقة 5K بسرعة 30 إطارا في الثانية، كما يمكن تسجيل مقاطع الفيديو 4K بسرعة 60 إطارا في الثانية، وعند التسجيل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة (Full HD) فإن الكاميرا تعمل بسرعة 180 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى توفر وظيفة التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion).

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على محدد منظر بدقة 76.5 ميغابيكسلا، وشاشة على الجانب الخلفي قياس 3.2 بوصات وتعمل بدقة 2.1 ميغابيكسل، ويتم تخزين الصور على اثنين من بطاقات الذاكرة.