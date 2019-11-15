ضيّعت هاتفا ولا تريد خسارة المزيد.. هواوي تطلق نظام تشغيلها "هارموني" خلال أشهر

تأمل شركة هواوي الصينية أن يكون نظام تشغيلها الجديد "هارموني أو.أس" (HarmonyOS) جاهزا للعمل على الهواتف الذكية في غضون ستة إلى تسعة أشهر قادمة، وذلك وفقا لتصريحات صحفية لفنسنت بانغ نائب الرئيس الأول ورئيس منطقه أوروبا الغربية في شركة هواوي.

وقال بانغ "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، فقد تضرر أحد هواتفنا الرائدة"، في إشارة إلى هاتف "مات30" الذكي الذي تم إطلاقه مؤخرا، والذي يعمل على إصدار مفتوح المصدر من أندرويد، لكنه لا يتضمن أيا من خدمات أو تطبيقات غوغل، بما في ذلك متجر غوغل بلاي.

ووضعت وزارة التجارة الأميركية شركة هواوي -ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم من حيث حصتها السوقية- على قائمة سوداء تجارية تمنعها من التعامل مع الشركات الأميركية ما لم تحصل تلك الشركات على إذن حكومي.

ويعني هذا أن هواوي غير قادرة على العمل مع غوغل المالكة لمنصة أندرويد المشغلة لغالبية الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، مما يفقد الشركة الصينية القدرة على استخدام أندرويد من غوغل على هواتفها المصدرة للأسواق خارج الصين.

وتهيئ هواوي نظامها التشغيلي "هارموني أو.أس" الذي كشفت عنه الشركة في أغسطس/آب الماضي، وتخطط لجعله أكثر من مجرد نظام تشغيل للهاتف الذكي يحل محل نظام أندرويد.

ووصفت الشركة نظامها التشغيلي بأنه منصة تشغل العديد من الأجهزة، بما في ذلك الساعات الذكية، وأجهزة إنترنت الأشياء، وأجهزة التلفزيون، وأكثر من ذلك.

وقال بانغ إن "هارموني ليس بديلا لنظام أندرويد، بل إنه الجيل التالي من أندرويد". وكشفت الشركة حتى الآن عن أجهزة تلفزيون تعمل بهذا النظام.

ورغم ذلك فإن الشركة لم تصدر معلومات دقيقة حول متى وكيف ستطلق النظام التشغيلي على الهواتف الذكية، واكتفت بالقول إنها تأمل أن تتمكن من العمل مع غوغل في المستقبل.

وسبق أن قال الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال المستهلكين بالشركة ريتشارد يو خلال مايو/أيار الماضي إن نظام تشغيل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة قد يكون جاهزا للأسواق خارج الصين في الربع الأول أو الثاني من العام 2020.