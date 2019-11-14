موتورولا رايزر يعود من جديد بنكهة عصرية وشاشة قابلة للطي

في محاولة لاسترجاع الأمجاد أعادت شركة موتورولا إطلاق أحد أشهر هواتفها على الإطلاق وهو الهاتف رايزر الذي طرحت النسخة الأصلية منه أول مرة في 2004 ولكنها هنا أعادت طرحه بهيئة عصرية جذابة وبشاشة قابلة للطي.

كان هاتف رايزر الأصلي يتألف من قسمين الأول لوحة مفاتيح معدنية والثاني شاشة (لا تعمل باللمس) ويتصلان بمفصل يتيح طي الهاتف ليصبح أصغر حجما.

اشتهر رايزر الأصلي منذ طرح أول نموذج منه، وامتلكه مشاهير مثل لاعب كرة القدم المعروف دافيد بيكهام وسيدة الأعمال باريس هيلتون والموسيقي بونو، وخلال دورة حياته التي استمرت أربع سنوات باعت الشركة منه 130 مليون وحدة.

والآن بعد أكثر من عقد على انتهاء عصر ذلك الهاتف، قررت موتورولا إعادة إحيائه لكن برؤية جديدة، فجمعت التصميم الصدفي (يشبه الصدفة) في الهاتف الأصلي مع نظام التشغيل أندوريد وشاشة لمسية قابلة للطي تصبح عند فتح الهاتف شاشة طويلة على غير العادة مقارنة بالأجهزة القابلة للطي الأخرى التي تفتح لتصبح مثل حاسوب لوحي مصغر.

عند طي الهاتف يصبح تقريبا بالسماكة نفسها لهاتف رايزر الأصلي (نحو 14 ملم) بطول 9.4 سنتمترات تقريبا مع وجود شاشة خارجية من نوع أوليد بقياس 2.7 بوصة بدقة 800×600 بكسل، وبمعدل طول إلى عرض يبلغ 4:3، أما عند فتحه فيصبح طوله نحو 17 سنتمترا وتبرز الشاشة الداخلية الرئيسية وهي بقياس 6.2 بوصات بدقة 2142×876 بكسل، لكنها ذات معدل طول إلى عرض فائق يبلغ 21:9.