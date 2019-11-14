هل تفكر بالسفر.. بإمكان خرائط غوغل الآن التحدث مع سائق سيارة الأجرة نيابة عنك
وما على المستخدم سوى النقر على هذا الزر وسوف ينطق التطبيق بصوت عال اسم ذلك الموقع. وتنفذ خرائط غوغل هذا الأمر عندما يكتشف التطبيق بشكل تلقائي أن اللغة التي تستخدمها عادة في التطبيق ليست ذاتها للمكان الذي تزوره.
|يكتشف خرائط غوغل تلقائيا أنك في بلد لغته غير لغة التطبيق فيقترح مساعدتك في ترجمة الاتجاهات والأماكن (مشابل)
وستأتي ميزة الترجمة الجديدة لجميع مستخدمي تطبيق خرائط غوغل على نظامي أندرويد وآي أو إس خلال هذا الشهر.
وفي المرحلة الأولى سيدعم التطبيق خمسين لغة، لكن في النهاية سيتم دعم المزيد من اللغات. وهذه هي الدفعة الأولى من اللغات التي سيتم ترجمتها:
الألبانية، العربية، البنغالية، البوسنية، الكانتونية، الكرواتية، التشيكية، الدانماركية، الهولندية، الإنجليزية، الإستونية، الفلبينية، الفنلندية، الفلمنكية، الفرنسية، الألمانية، اليونانية، العبرية، الهندية، الهنغارية، الأندونيسية، الإيطالية، اليابانية، الجاوية، الخميرية، الكورية، الكردية، اللاتينية، المندرينية، النيبالية، النرويجية، البولندية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، الصربية، السنهالية، السلوفاكية، الأسبانية، الجنوب سودانية، السواحلية، السويدية، التاميلية، التايلندية، التركية، الأوكرانية، الفيتنامية، الويلزية.
وبالنسبة للمحادثات الأعمق من مجرد الاتجاهات وأسماء المواقع فإن تطبيق خرائط غوغل سيربطك الآن مباشرة مع تطبيق ترجمة غوغل.