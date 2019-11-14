مؤتمر الأمن السيبراني الخليجي الثاني.. جهود لمواجهة الجرائم الإلكترونية

محمود الكفراوي-الكويت

دعا خبراء في أمن المعلومات إلى ضرورة توحيد الجهود الخليجية لمواجهة تحديات الأمن السيبراني وتوفير الحماية اللازمة للبيانات والمعلومات الحساسة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي عبر وضع إستراتيجيات وطنية لمواجهة تلك التحديات.



وذهب الخبراء خلال مشاركتهم أمس الأربعاء في فعاليات مؤتمر الأمن السيبراني الخليجي الثاني بالكويت الذي يستمر ليومين إلى أن المعطيات التقنية المتطورة وتسارع وتيرتها وكثافة الربط الشبكي تزيد مخاطر الهجمات الإلكترونية وما يصاحبها من ضياع للخصوصية وسطو مالي وغير ذلك.

وأشاروا إلى أهمية وجود سياسات واضحة لصد الهجمات الإلكترونية المتزايدة، خاصة أن أمن المعلومات يؤثر في القطاعات العامة والخاصة وكافة المؤسسات العاملة في أي دولة.

وفي كلمته، أكد وزير النفط وزير الكهرباء الكويتي خالد الفاضل أننا أصبحنا نواجه أنماطا جديدة ومتطورة من الاختراقات كل يوم، وأن حاجتنا باتت ملحة للتعامل مع تلك المخاطر بكل جدية، للتوصل إلى الحلول وتطوير القدرات وإعداد الخطط الوقائية للتصدي لها.

وأشار الفاضل إلى أن الجرائم الإلكترونية لم تعد تقتصر على الأفراد والمؤسسات، وإنما تتعدى ذلك لتهدد أمن الدولة وسلامة مرافقها واقتصادها، مما يستوجب تسخير كافة القدرات التكنولوجية، وتأهيل الموارد البشرية، وتحسين القدرة على التعامل مع قضايا الأمن السيبراني، للحد من المخاطر الإلكترونية المهددة لاقتصاد الدولة والأمن الوطني.