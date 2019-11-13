ثغرة جديدة اكتشفها المستخدمون.. انتبه لكاميرا هاتفك بينما تتصفح فيسبوك

اشتكى بعض الأشخاص من تشغيل كاميراتهم أثناء تصفحهم تطبيق فيسبوك، حيث يمكن أن تستخدم الشبكة الاجتماعية الكاميرا عند قيامهم بتحريك المؤشر للأسفل لمشاهدة المنشورات على صفحاتهم.

وظهرت القضية على تويتر من خلال عدة مشاركات لمستخدمين لاحظوا تشغيل كاميراتهم في خلفية التطبيق حيث كانوا يشاهدون مقاطع الفيديو أو ينظرون إلى الصور على الشبكة الاجتماعية.

فقد وجد المستخدمون أنه عند النقر على علامة تكبير الفيديو لملء الشاشة، فإن إعادته مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي سيؤدي إلى حدوث خلل في تصميم فيسبوك على الهاتف المحمول بحيث يتم إزاحته إلى اليمين قليلاً. ومع وجود المساحة المفتوحة على اليسار يمكن رؤية كاميرا الهاتف مفعلة في الخلفية.

وقد تم توثيق ذلك في عدة حالات، حيث وقع الحادث الأول في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، ومنذ ذلك الحين تم نشر عدة تغريدات حول حالات مشابهة، وتمكن موقع سي نت CNET أيضا من تكرار المشكلة.

وقال نائب رئيس قسم النزاهة والشفافية بفيسبوك غاي روزن، في تغريدة له يوم الثلاثاء إن هذا يبدو وكأنه خطأ وإن الشركة تبحث في الأمر، وفي تغريدة أخرى قال روزن إن فيسبوك يقوم بعمل إصلاحات وسيرفعها لمتجر التطبيقات.

وشرح روزن "اكتشفنا أخيرا أن نسخة فيسبوك لتطبيق أي أو أس الأخيرة تم إطلاقها بشكل غير صحيح". "ففي تحديث سابق، أدخلنا عن غير قصد، خطأً حيث يتنقل التطبيق جزئيا إلى شاشة الكاميرا عند النقر فوق الصورة. ليس لدينا دليل على قيام الخطأ بتصوير أو تحميل الصور أو الفيديو حتى الآن".

وأكد روزن فيما بعد أن فيسبوك لم يلتقط أي صور أو مقاطع فيديو أثناء وجوده في الخلفية، مشيرا إلى أنه في وضع المعاينة وليس التصوير.

ويبدو أن الخطأ يؤثر فقط على أحدث إصدارات أي أو أس، ولم يحدث ذلك على أجهزة أندرويد. كما أفاد موقع نيكست ويب المختص بالتقنية كما أن الخطأ لم يظهر على الأجهزة التي تعمل بنظام أي أو أس 12.

وتثير سمعة فيسبوك المتعلقة بالخصوصية قلقا كبيرا لدى العديد من الأشخاص الذين ما زالوا يعتقدون أن الشبكة الاجتماعية تقوم بتسجيل الأشخاص سرا عبر مكبرات الصوت الخاصة بهم.