بعد تعثر مشروع ليبرا.. فيسبوك تعود بخدمة دفع إلكتروني جديدة

أطلقت فيسبوك خدمة "فيسبوك باي" (Facebook Pay)، وهي نظام دفع جديد عبر فيسبوك وماسنجر وإنستغرام وواتساب، مصمم لتسهيل المدفوعات عبر الشبكات الاجتماعية الشعبية والتطبيقات في فيسبوك.

وستمكن هذه الخدمة المستخدمين من إرسال الأموال إلى الأصدقاء وتسوق البضائع وجمع التبرعات. وستكون الخدمة منفصلة عن محفظة كاليبرا (Calibra) الجديدة على فيسبوك وشبكة ليبرا، وهي "مبنية على البنية التحتية المالية والشراكات القائمة"، وفقا للشركة.

وتخطط فيسبوك لبدء طرح "فيسبوك باي" على ماسنجر في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وستكون الخدمة مبدئيا متاحة لجمع التبرعات والمدفوعات من شخص إلى شخص وشراء تذاكر الفعاليات والمشتريات داخل الألعاب وبعض عمليات الشراء من الصفحات والأنشطة التجارية التي تعمل على "فيسبوك ماركت بلايس".

وتقول ديبورا ليو نائب رئيس فيسبوك للتسويق والتجارة "نخطط لجلب فيسبوك باي إلى المزيد من الأشخاص والأماكن، بما في ذلك الاستخدام عبر إنستغرام وواتساب".

وستكون "فيسبوك باي" متاحة في قسم الإعدادات في تطبيقات فيسبوك أو ماسنجر، وستدعم الخدمة معظم بطاقات الخصم والائتمان، بالإضافة إلى خدمة دفع "باي بال".

ولم تكشف فيسبوك بالضبط متى سيكون نظام الدفع هذا متاحا في جميع تطبيقاتها، ولا متى سيتم إطلاقه دوليا.

وتأتي خدمة "فيسبوك باي" بعد أسابيع قليلة من انسحاب عدد كبير من شركات الدفع الإلكتروني من مشروع ليبرا على فيسبوك.

وكانت "باي بال"، التي تدعم "فيسبوك باي"، واحدة من أوائل الشركات التي خرجت من رابطة ليبرا، وهي منظمة غير ربحية تشرف على إنشاء العملة المشفرة لفيسبوك.