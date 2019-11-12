شملت 18 معيارا للتحقق.. "تنبيه" منصة قطرية مبتكرة للتعرف على الأخبار الزائفة

محمد السيد-الدوحة

في ظل مشهد إعلامي متسارع وتسبُب ثورة التكنولوجيا بطريقة غير مباشرة في تسطيح الفكر وترسيخ الجهل، نجحت جامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر في ابتكار برنامج إلكتروني "منصة تنبيه" لتقييم الأخبار والمواد الإعلامية لأهم وسائل الإعلام العالمية بهدف الحماية من الأخبار الزائفة والدعاية.

"تنبيه" التي تعتمد على 18 معيارا في تقييم وتحليل الأخبار، ليست مجرد تكنولوجيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي فقط، إنما تهدف إلى بناء الفكر الناقد والتحليلي لدى الإنسان نفسه والتوعية المجتمعية، والتصدي لظاهرة انتشار الأخبار الزائفة بوتيرة كبيرة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والتي تعد الأخطر في العصر الحديث.

مهام

ويعتبر بريسلاف ناكوف العالِم بمعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة أن "تنبيه" تهتم في المقام الأول لمساعدة الأشخاص على كيفية التعرف على الأخبار الزائفة قبل إعادة نشرها مجددا عبر وسائل التواصل المختلفة.

ويقول مبتكر المنصة للجزيرة نت إن هناك أربعة أمور مهمة في عمل المنصة هي جمع الأخبار، التركيز على المصدر وليس الخبر نفسه، اتجاه المصدر في الحديث عن الخبر، وأخيرا إعطاء الاهتمام للعالم العربي.

وتعمل "تنبيه" حاليا على تحليل الأخبار بوسائل الإعلام بالعربية والإنجليزية فقط، لكن ناكوف يؤكد أن خوارزمية النظام لا ترتبط كثيرا بلغات محددة، وأن المنصة يمكن تدريبها للاستخدام على أي لغة، خاصة أن كل لغة لها اهتمامات خاصة ومختلفة عن الأخرى.

ناكوف يعتبر أن المنصة تساعد على كيفية التعرف على الأخبار الزائفة قبل إعادة نشرها (الجزيرة)

ويشير ناكوف إلى أن المنصة تحدد الأخبار الزائفة عن طريقة الأخبار نفسها من خلال ردود الفعل في مواقع التواصل والتعليقات عليها، فضلا عن طريقة الحديث بموقع يوتيوب التي يكون فيها استجداء عاطفي للجمهور، بالإضافة إلى تناول الموضوع نفسه سواء من ناحية سياسية أو قانونية أو إنسانية.

وقد يكون انتشار الأخبار الزائفة جزءا من طبيعة الإنسان الذي يحب معرفة ما هو مثير ونادر، لكن هناك عناصر كثيرة متورطة في هذا الأمر منها سهولة الوصول إلى عائدات الإعلانات عبر الإنترنت، وزيادة الاستقطاب السياسي، وشعبية وسائل الإعلام الاجتماعية، وتحقيق الشهرة وغيرها من الأمور.