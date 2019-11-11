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كتالوغ.. وظيفة جديدة بتطبيق واتساب للشركات الصغيرة

لكي يتمكن المستخدم من إنشاء "كتالوغ" فإنه يحتاج إلى تطبيق واتساب بيزنيس (الأناضول)
لكي يتمكن المستخدم من إنشاء "كتالوغ" فإنه يحتاج إلى تطبيق واتساب بيزنيس (الأناضول)

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب عن إطلاق وظيفة جديدة للشركات الصغيرة -مثل المقاهي والمتاجر المختلفة- لتقديم عروضها للعملاء.

وأوضحت الشركة الأميركية أن وظيفة الكتالوغ (Catalog) الجديدة تغني أصحاب الأعمال عن إرسال الكثير من الرسائل والصور والمعلومات الخاصة بخدماتهم أوعروضهم.

وعندما يقوم المستخدم بإنشاء كتالوغ جديد في تطبيق "واتساب"، فإن العملاء يتمكنون من مشاهدة المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات في تطبيق التراسل الفوري مباشرة، ولن تكون هناك حاجة لإحالة العملاء المحتملين إلى موقع الويب الخاص بالشركة أو التاجر.

ولكي يتمكن المستخدم من إنشاء "كتالوغ"، فإنه يحتاج إلى تطبيق واتساب بيزنيس (Whatsapp Business) المتوافر للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد وآبل "آي أو إس".

وأكدت الشركة الأميركية على توافر وظيفة الكتالوغ اعتبارا من الآن في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وإندونيسيا والمكسيك وألمانيا والبرازيل.

المصدر : الألمانية
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