تراجع عن تصريحاته.. رئيس أوبر يشبّه مقتل خاشقجي بخطأ سيارته الذاتية القيادة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" دارا خسروشاهي في مقابلة مع أكسيوس إن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي كان "خطأ خطيرا"، قبل مقارنة الحادث بالوفاة التي تسببت فيها سيارة أوبر الذاتية القيادة، وأضاف "يرتكب الناس أخطاء، وهذا لا يعني أنه لا يمكن مسامحتهم أبدا".

وتراجع خسروشاهي لاحقا، فأخبر أكسيوس بعد انتهاء المقابلة أنه أخطأ، وقال في بيان "لقد قلت شيئا لا أؤمن به في لحظة ما. عندما يتعلق الأمر بجمال خاشقجي، فإن اغتياله كان أمرا يستحق الشجب ويجب عدم نسيانه أو العفو عنه".

وسئل خسروشاهي من قبل صحفي أكسيوس حول علاقة شركته المستمرة بالحكومة السعودية التي خلصت وكالة المخابرات المركزية الأميركية العام الماضي إلى أنها هي التي أمرت بقتل خاشقجي، الذي فر من البلاد عام 2017 بعد أن كتب مقالات تنتقد الحكومة.

ومعروف أن صندوق الثروة السيادي السعودي هو خامس أكبر مساهم في أوبر، كما أن رئيس صندوق الثروة، ياسر بن عثمان الرميان هو عضو في مجلس إدارة أوبر.

وفي المقابلة، امتدح خسروشاهي الرميان باعتباره "عضوا فعالا للغاية في مجلس الإدارة"، وقال إنه يقدر إسهاماته "بشكل كبير".

وكانت أوبر إحدى الشركات التي انسحبت من المؤتمر السنوي للاستثمار في السعودية بعد وفاة خاشقجي عام 2018 احتجاجا على ذلك.

وكانت هذه الخطوة مثيرة للجدل في بعض دول الخليج، حيث دعا وزير في البحرين -وهي حليف مقرب من السعودية- المواطنين إلى حذف أوبر و"مقاطعة أي شخص يقاطع السعودية".

ولم يحضر خسروشاهي مؤتمر الاستثمار السعودي هذا العام أيضا، لكنه ادعى في مقابلة مع أكسيوس أن هذا كان بسبب تعارض في الجدول، وليس لأي موقف أخلاقي.

وعندما سئل عما إذا كان سيحضر المؤتمر إذا لم يكن لديه اجتماع، رد قائلا إنه "لا يعرف".