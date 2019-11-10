فيديو.. غوغل روسيا "ياندكس" يبني روبوتات توصيل لمنافسة أمازون

قامت شركة ياندكس الروسية العملاقة لمحركات البحث بتجهيز روبوت بتكنولوجيا القيادة الذاتية من أبحاثها الخاصة بالسيارات الذكية.

و"روفر" الذي ظهر في حرم الشركة في موسكو هو روبوت توصيل صغير بست عجلات في حجم حقيبة، تسعى به لمنافسة روبوت شركة أمازون.

ويقول المقال المنشور على مدونة الشركة، "نستخدم روفر في التوصيل داخل حرم الشركة مع أعضاء فريق ياندكس لضمان أن يكون روبوت التسليم الخاص بنا آمنًا وموثوقًا وسهل الاستخدام قدر الإمكان".

وبإمكان روفر السفر بسرعة تصل إلى 5 كم/ ساعة، وهو قادر على التنقل بمفرده، تحت إشراف شخص يقوم بتشغيله ويراقب تقدمه.

وتسعى الشركة الروسية في المستقبل لاستخدام روفر في تسليم البضائع لملايين من مستخدمي ياندكس، وتقديم وسيلة فعالة واقتصادية لتسليم المنتجات، ولكنها لم تحدد موعدا معينا لرؤية روفر يتحرك في شوارع موسكو وبين الناس.

وقالت ياندكس إنها تخطط لدمج الروبوتات مع تطبيقها لتوصيل الأغذية المعروف بـ "يانديكس.إيتس" Yandex.Eats ومنصة تسليم البقالة "يانديكس لافكا" Yandex.Lavka.

ويشبه الروبوت روفر روبوت شركة ستارهيب تكنولوجيز التي تعمل في ثلاث جامعات أميركية وتتطلع إلى التوسع لتشمل مئة جامعة في العامين المقبلين، ويشبه كذلك روبوت أمازون للتوصيل الذي تم الكشف عنه في يناير/كانون الثاني الماضي.