مرصع بالألماس ونصف كيلو من الذهب.. شاهد آيفون 11 برو ديسكفري سولارس

قام مصنع إكسسوارات الهواتف الفخمة كافيار (Caviar) بإطلاق مجموعة جديدة من هواتف آيفون 11 برو تحت اسم ديسكفري سولارس (Discovery Solarius) ترمز للحياة الأبدية التي تمنحها الشمس لكوكبنا.

ويتطلب صنع هذا الهاتف نصف كيلوغرام من الذهب و137 ماسة، كما يقول موقع كافيار. وفي منتصف الجزء الخلفي من الهاتف ساعة فاخرة كاملة مع توربيون (أو الزوبعة وهي واحدة من أغلى الإضافات الموجودة في الساعات). وداخل وجه الساعة، هناك ماسة صفراء خاصة (أو حجر شمس).

وبخلاف المواد باهظة الثمن الموجودة في الخلف، فإن آيفون 11 برو ديسكفري سولارس هو مجرد آيفون عادي، حيث يبدأ السعر من 70340 دولارًا للإصدار 64 غيغابايتا، ويصل إلى 71520 دولارًا للنسخة مع 512 غيغابايتا.

إلى جانب سولارس، يمكنك أيضا الحصول على بدائل أرخص ترمز إلى الأجرام السماوية الأخرى، بما في ذلك المريخ والقمر (19 جهازا فقط لكل منهما). يدعي كافيار أنها تحتوي بالفعل على شظايا من المريخ والقمر، التي من المفترض أن تكون معتمدة من قبل الخبير الاستشاري لعلم الجواهر والمعادن في المتحف المعدني التابع لأكاديمية العلوم الروسية.