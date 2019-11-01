تحول رقمي ومدن ذكية.. ختام كيتكوم 2019

محمد السيد-الدوحة

تصدرت الجهات والشركات الفائزة بجائزة قطر الرقمية والأجنحة الفائزة بجائزة النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، الحفل الختامي لكيتكوم 2019 الذي أقيم تحت شعار "مدن آمنة وذكية" على مدى أربعة أيام، إلى جانب الملفات الساخنة الأخرى، لا سيما الخطط المستقبلية للمدن الذكية وتطويرها من أجل مستقبل مستدام، وتحديات الأمن السيبراني في المدن التي تدعم إنترنت الأشياء.

وتقدم 150 ترشيحا لمختلف فئات جائزة قطر الرقمية من 76 جهة وشركة حكومية للفوز بالجوائز ضمن عشر فئات، في حين فاز بجائزة كيتكوم 2019 ثماني شركات تميزت أجنحتها خلال النسخة الخامسة من المؤتمر ضمن ست فئات رئيسية.

وعلى مدار أربعة أيام، شهد المؤتمر أنشطة وفعاليات متنوعة تضمنت التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والمبادرات والبرامج التي تركز على توفير الخدمات والحلول الذكية.

و"كيتكوم 2019" الذي استقطب أكثر من 30 ألف زائر، منح دولة قطر دفعة كبيرة في مجال تطوير المدن الآمنة والذكية، وهو ما يضع الدوحة على الخريطة العالمية للمدن الذكية في ظل تدشين مبادرات وإطلاق منصات وتوقيع تفاهمات لتعزيز قدراتها في توظيف تكنولوجيا المعلومات وتشجيع التحول الرقمي.

وسلط المؤتمر الضوء على تحديات الأمن السيبراني في المدن الذكية التي تدعم إنترنت الأشياء، والإستراتيجيات والمشاريع والحلول اللازمة للتعامل مع مواطن الضعف المحتملة للإنترنت، وكيفية زيادة الوعي بأهمية إنشاء أنظمة اقتصادية أكثر أمانا لحلول المدن الذكية التي تدعم تقنيات الإنترنت.

كما استعرض أجهزة تحويل العملات الرقمية الآخذة في الظهور كاستجابة تكنولوجية للمخاوف المترتبة على بناء أنظمة رقمية أكثر أمانا وقدرة على الحفاظ على الخصوصية ويمكن التحقق منها.

وعملت النسخة الخامسة من "كيتكوم 2019" على إشراك البيئة المحلية الحاضنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل إقامة الشراكات بينها وبين المستثمرين العالميين لدفع عجلة الأعمال الذكية، فضلا عن تعزيز الابتكار والتوجه نحو ريادة الأعمال، ومناقشة أحدث التقنيات الرقمية وتأثيرها على النمو المستقبلي لقطر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مكانة قطر كمنصة لإطلاق أحدث التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، وإيصال رؤيتها الذكية جنبا إلى جنب مع طموحات البرنامج للسنوات المقبلة.

المؤتمر شهد توقيع عدة اتفاقيات والإعلان عن مشاريع كثيرة (الجزيرة)

نسخة عالمية

بدورها، ذكرت وكيلة الوزارة المساعدة لشؤون تنمية المجتمع الرقمي ريم المنصوري أن النسخة الخامسة من مؤتمر كيتكوم جاءت مميزة وعالمية، بعكس النسخ السابقة التي تدرجت من المحلية إلى الإقليمية.

وتقول ريم للجزيرة نت إن المؤتمر شهد زخما كبيرا في توقيع العقود والاتفاقيات والإعلان عن الكثير من المشاريع، كما أظهر الكثير من الحلول في قضية الأمن السيبراني الأكثر أمانا ومرونة للمدن الذكية، فضلا عن زيادة الوعي بأهمية إنشاء أنظمة اقتصادية أكثر أمانا لحلول المدن الذكية التي تدعم تقنيات الإنترنت.

واستقطب المؤتمر في نسخته الخامسة 70 مستثمرا من مختلف دول العالم، تحدثوا مع الشركات الناشئة عبر 800 لقاء على مدار ثلاثة أيام، وتوصلوا إلى 15 استثمارا في الشركات الناشئة، وفقا لريم المنصوري.

وتوسع نطاق معرض "كيتكوم 2019" وحجمه ليستضيف فعاليات جديدة إضافية، منها منطقة ريادة الأعمال التي ضمت مسرح الإبداع، ومخيم البرمجة، ومخيم الأفكار الإبداعية، بالإضافة إلى منطقة الشركات الناشئة.

كما تميزت هذه النسخة من "كيتكوم" -أضخم فعالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر- عن سابقاتها بأنها نسخة عالمية المستوى، إذ استقطب 104 متحدثين من نحو 30 دولة، وأكثر من 400 شركة عارضة وناشئة محلية ودولية، ونحو 300 مبتكر ورائد أعمال و29 من الرعاة المحليين والعالميين.

وشهد "كيتكوم 2019" تمثيلا دوليا وإقليميا واسعا في ظل مشاركة أكثر من 100 دولة في مختلف الفعاليات، فضلا عن وجود 7 أجنحة لدول وسفارات هي: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأرمينيا، والأردن، ورواندا، وإيطاليا، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى مشاركة 11 وفدا رئاسيا ووزاريا رفيع المستوى من دول العراق، والصومال، وساحل العاج، ورواندا، وإيران، وأرمينيا، وبلغاريا، وغانا، وغامبيا، ورومانيا، وسلطنة عمان.