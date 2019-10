بينهم مخرج فيلم حرب النجوم.. هذه الأفلام القصيرة صوّرها محترفون بكاميرا آيفون 11 برو

مما لا شك فيه أن إحدى أبرز مزايا آيفون 11 الجديد هي نظام الكاميرات الثلاثي فيه، حيث رفعت آبل جودة التصوير في هاتفها الذكي بشكل كبير بعد أن ركبت بمهارة موجة الأجهزة ثلاثية الكاميرات، فجاء الهاتف بكاميرا ذات زاوية تصوير عريضة جدا وأخرى تيليفوتو للتصوير البعيد وثالثة قياسية.

لكن عندما يتعلق الأمر بالأفلام فإن المخرجين وصناع الأفلام عادة يلجؤون إلى كاميرات تصوير احترافية لما توفره من جودة فائقة باستثناء أن بعضهم قرر خوض التحدي واختيار كاميرا آيفون 11 برو لتصوير أفلام قصيرة بديعة، ومن ضمن هؤلاء مخرج فيلم حرب النجوم ريان جونسون.

وقبل مشاهدة ما صوره هؤلاء المخرجون يجب أن نشير إلى أنهم ليسوا أول من صوّر أفلاما بهاتف آيفون، فالمخرج ستيفن سودربيرغ صوّر فيلمه "جنون" (Insane) بهاتف آيفون 7 بلس، وفيلم نتفليكس "طائر يحلق عاليا" (High Flying Bird) تم تصويره بآيفون 8، كما أن شين بايكر صوّر فيلمه "مندرين" (Tangerine) بهاتف آيفون 5إس الرخيص بدلا من استخدام كاميرا سينمائية باهظة الثمن.

ولاختبار هذا التوجه منحت آبل هاتف آيفون 11 برو لريان جونسون مخرج فيلم "حرب النجوم: آخر الجيداي" (Star Wars: The Last Jedi)، وهاتفا آخر لجورج نولفي مخرج فيلم "ذا أدجستمنت بيرو" (The Adjustment Bureau) وفيلم آبل تي في القادم "المصرفي" (The Banker).

أما جونسون فأطلق على فيلمه القصير الذي تبلغ مدته دقيقة و48 ثانية اسم "باريس 9/19" ويتضمن لقطات بديعة لباريس مع صوت موسيقى البيانو (يمكن مشاهدته أدناه):

وأما نولفي فاتخذ مسارا آخر وصنع فيلما كوميديا قصيرا سماه "حشد قاس" (Tough Crowd) ويركز على طفل يقوم بحيل بكرة القدم لإثارة إعجاب بعض المراقبين (يمكن مشاهدته أدناه):

لكن ليس المخرجون وصناع الأفلام وحدهم يميلون لاستغلال ما يوفره آيفون من مرونة، بل إن هناك جيلا جديدا من الكتاب والمخرجين والمصورين السينمائيين يتعلمون تصوير الأفلام باستخدام آيفون.

فصانع الأفلام باتريك ريد جونسون، صانع فيلمي "دراغون هارت" و"5-25-77"، هو أستاذ في مدرسة صناعة الأفلام بجامعة كارولينا الشمالية للفنون. وهو يفرض على تلاميذ السنة الأولى في الجامعة تصوير كافة واجباتهم باستخدام آيفون.

وتاليا فيلم قصير لأحد تلاميذه ويدعى مارك جابوريان، الذي صوره بالكامل باستخدام آيفون، حيث كان أمام جابوريان أسبوعا لتصوير فيلم قصير عن "الصراع":