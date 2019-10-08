عليك بالتحديث فورا.. ثغرة أمنية خطيرة بتطبيق سيغنال
اكتشف باحثو أمان تكنولوجيا المعلومات وجود ثغرة أمنية في إصدار أندرويد من تطبيق التراسل الفوري "سيغنال Signal" والتي تتيح للقراصنة الاستماع إلى مكالمات الهاتف الذكي بدون ملاحظة ذلك.
وفي أسوأ الحالات، يقوم القراصنة بإجراء مكالمة هاتفية، ثم الإشارة إلى التطبيق أنه تم استلام المكالمة الهاتفية.
ومن خلال الثغرة الأمنية، يقوم التطبيق بقبول هذا الإجراء وفتح الاتصال، بحيث يمكن للقراصنة الاستماع إلى الضحية، ومع ذلك يحدث هذا السيناريو على الأرجح عندما لا يسمع الشخص المتصل المكالمة أو إذا كان الجهاز مضبوطا على الوضع الصامت.
ويعمل الإصدار الجديد من تطبيق سيغنال على سد هذه الثغرة الأمنية، ويحمل رقم الإصدار 4.47.7.
ولدواعي الأمان، يجب على أصحاب هواتف أندرويد التحقق من رقم الإصدار عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند "الإعدادات الإضافية" أو القيام بتثبيت الإصدار الآمن من متجر غوغل بلاي.
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