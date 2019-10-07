عيون كبرى الشركات على وادي السيليكون الأفريقي.. هل نشهد عصر الاستعمار التكنولوجي؟

يريد كثير من الباحثين في العديد من البلدان رسم طريقهم بمفردهم، لكن هذه الصناعة لا تزال تعتمد بشكل كبير على عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون مثل غوغل ومايكروسوفت.



وفي مقاله الذي نشره موقع "ميديوم" الأميركي، قال الكاتب ديف غيرشورن إنه على مدار السنوات الثلاث الماضية بدأ أكاديميون وباحثون من جميع أنحاء القارة الأفريقية رسم مستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، من خلال تنظيم مؤتمر أطلقوا عليه اسم "إندابا للتعلم العميق".

هل يمهد إندابا لوادي السيليكون الأفريقي؟

يضم هذا المؤتمر مئات الباحثين من أكثر من أربعين دولة أفريقية بهدف عرض أعمالهم، ومناقشة مواضيع متعددة، بدءا بمعالجة اللغات الطبيعية، وصولا إلى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.



وتأسس مؤتمر إندابا عام 2017، ردًا على المؤتمرات الأكاديمية الغربية التي غالبا يصعب على الباحثين من مناطق بعيدة من العالم حضورها، مثل "مؤتمر نظم معالجة المعلومات العصبية"، الذي يُعقد غالبا في منتجعات بعيدة وباهظة الثمن.

ويصعب على الباحثين حضور مؤتمر نظم معالجة المعلومات العصبية؛ ففي عام 2016 لم تُقبل أي أوراق من البلدان الأفريقية المقدمة خصيصا بغرض حضوره.

وفي عام 2018، مُنع أكثر من مئة باحث من الحصول على تأشيرات لدخول كندا من أجل متابعة فعالياته.

ولهذه الأسباب اجتمع زملاء الدراسة السابقون من جامعة ويتواترسراند بجنوب أفريقيا وعدد قليل من الزملاء المقربين لتأسيس إندابا عام 2017.

وتوقع المنظمون -وقتها- أن يحضر نحو خمسين شخصًا لأول نسخة من مؤتمر إندابا، غير أن نحو 750 شخصًا تقدموا بطلب لحضوره، دُعي منهم ثلاثمئة شخص فقط.

وفي عامه الثاني، دعت الجهات المسؤولة عن إندابا أربعمئة شخص. وخلال هذا العام، تضاعف عدد الحاضرين في المؤتمر تقريبًا، حيث حضره سبعمئة مشارك.

وأضحى مؤتمر إندابا نسيجا يضم مجتمع الذكاء الاصطناعي الأفريقي، إذ إنه ليس مساحة للقاء جميع فئات المجتمع مع بعضها البعض فحسب، بل أضحى جزءًا من المجتمع نفسه.

وأسهم المؤتمر في توطيد العلاقات بين الباحثين في القارة من خلال وضع أجندة واضحة تهدف إلى بناء مجتمع تقني نابض بالحياة في أفريقيا، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المنطقة، مثل ازدحام حركة المرور، ودفع مصاريف التأمين، والجفاف.