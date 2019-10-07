ثغرة في "واتساب" تتيح سرقة بيانات المستخدمين بواسطة صورة "جف"
عثر خبير في الأمن السيبراني على ثغرة في تطبيق التراسل الشهير واتساب تحث المستخدمين على تحديث التطبيق لتجنب أي هجوم سيبراني، ما يتيح قرصنتهم.
وتمكن المتسلل من اختراق الهواتف الذكية وسرقة الملفات الشخصية للمستخدمين ورسائلهم، وذلك عن طريق إرسال صورة متحركة بصيغة جيف (Gif) للضحايا الذين يقومون بفتحها، وفقا للباحث مجهول الهوية المسمى أواكيند Awakened.
وقالت شركة "فيسبوك" المالكة لـ"واتساب" إنها أصلحت الخلل الذي سمح للمتسللين بالوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية.
وأبلغ أواكيند فيسبوك عن الثغرة عقب اكتشافه لها، حيث قامت الشركة العملاقة في مجال الشبكات الاجتماعية، بتصحيحها على الفور.
وقالت واتساب في بيان لها إنها لم تسجل وقوع أي ضحية لهذا الهجوم، خاصة أنه تمت معالجة الثغرة بسرعة بعد الإبلاغ عنها، وقامت بإرسال أحدث إصدار من تطبيقها.
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