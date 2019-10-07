طقطقات جوز الهند.. آخر أفكار إيلون ماسك لعلاج مشكلة صوت سيارة تسلا
أصوات طرْق جوز الهند
وكشف إيلون ماسك في تغريدة على تويتر أمس عن تحديث جديد قادم مخصص لبوق السيارة وصوت مصطنع للمحرك.
واقترح ماسك في تغريدته أن تكون الأصوات غير مألوفة، مثل صوت ماعز أو صوت الريح أو حتى صوت جوز الهند.
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وبدأت التغريدات تتحدث عن صوت جوز الهند، الذي يبدو أنه مستوحى من فيلم "مونتي بيثون أند ذي هولي غريل"، حيث يقوم مساعد الملك آرثر في الفيلم بقرع حبتي جوز الهند ببعض لتصدر صوت طقطقة أقدام الخيول.
وسأل أحد المغردين عما إذا كان بالإمكان وضع أصوات خاصة لكل مستخدم فأجابه ماسك بأنه سوف يضع هذا المقترح في الاعتبار.
ومع أن هذه الأمور يمكن أن تكون سخيفة جدا، فإنها تغير نظرتنا للسيارات باعتبارها وسيلة مواصلات تقليدية؛ فماسك يريد أن يوصل رؤيته بسيارة ثورية تقنيا مثلها مثل الهاتف الذكي الذي تحول من مجرد وسيلة اتصال ليصبح جهازا مخصصا حسب احتياجات صاحبه.
ومع ذلك، فإن الفكرة الجديدة قد تواجه عقبة في الاتحاد الأوروبي على الأقل، فقد طُلب من السيارات الكهربائية الجديدة في الاتحاد الأوروبي إصدار صوت يشبه أصوات السيارات من فئتها لأسباب تتعلق بالسلامة.
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