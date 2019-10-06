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بعد الانتقادات.. غوغل تقرر عدم تتبعك بتطبيق خرائطها

غوغل أطلقت وضع التصفح الخفي لمنصة الفيديو يوتيوب مع بداية العام الجاري (الأناضول)
غوغل أطلقت وضع التصفح الخفي لمنصة الفيديو يوتيوب مع بداية العام الجاري (الأناضول)

أعلنت شركة غوغل إطلاق ميزة وضع التصفح الخفي في تطبيق خرائط غوغل لأجهزة أندرويد، الذي يمنع التطبيق من تخزين المعلومات.

وأوضحت الشركة الأميركية أنه عند تفعيل هذا الوضع، فإنه لا يتم تخزين المعلومات في حساب غوغل، مثل المواقع التي يتم البحث عنها، ولا يتم تحليلها أيضا لإظهار نتائج البحث حسب التفضيلات الشخصية.

وأكدت الشركة الأميركية إطلاق وظيفة الخصوصية الجديدة لأصحاب أجهزة أندرويد خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أن يتم إطلاق الإصدار المخصص لأجهزة أبل "آي أو إس" في وقت لاحق.

وأطلقت شركة غوغل وضع التصفح الخفي لمنصة الفيديو يوتيوب مع بداية العام الجاري، وتتوافر هذه الوظيفة أيضا في متصفح غوغل كروم منذ 2008.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت شركة غوغل عن وظيفة جديدة لمدير كلمات المرور؛ حيث تقوم هذه الوظيفة الجديدة بالتحقق من مدى قوة كلمة المرور، وإذا كان المستخدم قد استعمل كلمة المرور نفسها لأحد حساباته في الماضي، أو تم استغلالها من قبل أطراف أخرى في سياق تسريب قواعد البيانات. 

ويتم استدعاء مدير كلمة المرور في حساب غوغل عبر الرابط passwords.google.com، الذي يتيح للمستخدم الوصول مباشرة إلى الأداة، التي تمكنه من إدارة جميع كلمات المرور المخزنة في نظام غوغل أندرويد ومتصفح غوغل كروم.

المصدر : الألمانية
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